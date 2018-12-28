هاتف "Play" رخيص من "شاومي" لعشاق الألعاب

المصدر: البيان الالكتروني

استعرضت شركة "شاومي" مؤخرا هاتف "Play" المميز المخصص لعشاق الألعاب.

وجاء الهاتف بشاشة بحجم 5.84 بوصة، بدقة عرض 2280/1080 بيكسل (+Full HD)، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا ويتوسطها من الأعلى ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.

ويضمن الأداء المميز لهذا الجهاز معالج 12 نانومتري "MediaTek Helio P35"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 3000 ميللي أمبير، بخاصية الشحن السريع "A2".

كما زود الجهاز بحسب "روسيا اليوم" بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12+2 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، ومنفذين لبطاقات الاتصال، أما سعره فيبلغ 160 دولارا فقط.