هواوي تطرح هواتف جديدة مزودة بخصائص غير مألوفة

المصدر: رويترز

كشفت شركة هواوي اليوم الثلاثاء عن هواتف ذكية جديدة مزودة بكاميرات ذكية وخصائص تسجيلات مصورة غير مألوفة مع سعي الشركة للحفاظ على حالة الزخم بين الزبائن المهتمين بالسعر الجيد.

وتفوقت الشركة الصينية على أبل هذا العام لتصبح ثاني أكبر شركة لإنتاج الهواتف الذكية في العالم من حيث عدد الوحدات بعد سامسونغ الكورية الجنوبية.

وطرحت الشركة سلسلة الهواتف "ميت 20" باستخدام تكنولوجيا لايكا للكاميرات.

ويتوافر من الهاتف الجديد أربعة طرز حول العالم، باستثناء الولايات المتحدة حيث المبيعات محظورة من الناحية الفعلية بسبب انتشار مخاوف أمنية.

ويضم خط الإنتاج الجديد الهاتف ميت 20 بأسعار معلنة تتراوح بين 799 و849 يورو (925-983 دولارا) بحسب توزيع الذاكرة.

أما الهاتف ميت 20 برو الكامل المواصفات فسعره دون 799 جنيها استرلينيا في بعض متاجر التجزئة بالمملكة المتحدة وبسعر معلن عند 849 جنيها استرلينيا أو 1049 يورو في أنحاء أوروبا.

ويبلغ سعر الهاتف آيفون إكس المماثل من آبل نحو 1099 جنيها في المملكة المتحدة.