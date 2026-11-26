

كشفت وكالة «ناسا»، مؤخراً، أنها اعتمدت التصميم النهائي للمركبة الفضائية «SR-1 Freedom»، التي ستكون أول مركبة فضائية بعيدة المدى تعمل بمحرك كهربائي نووي.

إذ من المقرر إطلاقها إلى الفضاء عام 2028.

ووفقاً لـ «روسيا اليوم»، ستنقل المركبة إلى المريخ كبسولة SkyFall، التي ستحمل على متنها ثلاث مروحيات شبيهة بمروحية Ingenuity.

وستتولى هذه المروحيات دراسة جيولوجيا الكوكب الأحمر، وتاريخ مناخه، فضلاً عن البحث عن الجليد تحت سطحه.

وبعد إطلاق المركبة الفضائية وخروجها من مدار الأرض القريب، سيُشغّل مفاعل SR-1 Freedom تدريجياً، مع زيادة قدرته تدريجياً.

وسيعمل المفاعل لفترة من الزمن، قبل أن تنتقل المحركات إلى استخدام الطاقة المستمدة من الألواح الشمسية.

وبعد إيصال كبسولة SkyFall إلى مدار المريخ، سيُعاد تشغيل المفاعل في المركبة SR-1 Freedom.