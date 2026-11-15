"سبايس إكس" تنجح في التقاط "ستارشيب" عند منصة الإطلاق

نجحت شركة "سبايس اكس" التابعة لإيلون ماسك أمس السبت، في تنفيذ أول عملية التقاط لمركبة فضائية على الإطلاق بعد عودتها من المدار، وهو إنجاز تقني يبرهن على جدوى الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام ويجعل من الرحلات الفضائية المنخفضة التكلفة أمرا قابلا للتنفيذ.

وظهرت المركبة الفضائية من بين الغيوم بعد أن اجتازت بسلام الحرارة الشديدة خلال دخولها مجددا الغلاف الجوي للأرض، ثم هبطت ببطء فوق قاعدة "ستاربيس" في تكساس قبل أن تنزلق عموديا بسلاسة بين "أذرع" ميكانيكية فوق منصة الإطلاق رقم 2.

ويمثّل نجاح العملية محطة بارزة في مساعي قطاع الفضاء المستمرة منذ عقود لتطوير منظومات صاروخية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، ما قد يخفض تكاليف المهمات بدرجة كبيرة ويتيح تنفيذ عمليات إطلاق بوتيرة أعلى.

وقال المتحدّث باسم "سبايس إكس" دان هوت "كان هذا الإنجاز المنشود في الرحلات الفضائية، أن تهوي المركبة وسط النيران فتلتقطها أذرع فولاذية من الجوّ. لقد التقطنا ستارشيب، والآن سيتغيّر كل شيء".

وتعالت هتافات الحشود التي تجمّعت على شاطئ خليج المكسيك قرب قاعدة "ستاربيس" حين استقرّت المركبة بين الذراعين الآليتين، في الرحلة التجريبية الخامسة عشرة لأكبر وأقوى منظومة صاروخية في العالم.

وهنّأ ماسك فريق "سبايس إكس" ونشر مقاطع فيديو للمركبة الفضائية بين ذراعي منصة الإطلاق، معلقا بأن المركبة "تبدو رائعة"

وأكملت "ستارشيب"، التي تحمل المنظومة الصاروخية اسمها، 14 دورة حول الأرض ووضعت في المدار 26 قمرا اصطناعيا ضمن شبكة "ستارلينك" التابعة لماسك لتوفير الإنترنت، خلال رحلة استغرقت 22 ساعة.

وكانت عملية التقاط المركبة أشدّ تعقيدا من التقاط المرحلة المعزّزة التي نجحت "سبايس إكس" في استعادتها ثلاث مرات سابقا، إذ هبطت "ستارشيب" من ارتفاع أعلى بكثير وبسرعة أكبر بكثير.

وقالت جيسي أندرسون، وهي مسؤولة في برنامج "ستارشيب"، قبيل العملية إن نجاحها سيثبت أن بالإمكان استعادة مركبة إطلاق مدارية بالكامل عند منصة إطلاقها.

ووصف كلايتون سوب، خبير شؤون الفضاء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، المهمة بأنها "إنجاز تقني هائل" يثبت أن فكرة إعادة استخدام "ستارشيب" بالكامل قابلة للتطبيق.

وأضاف "لنرَ كم سيستغرقون من الوقت لتكرار ذلك".

وأشادت المحللة كاثلين كيرلي بهذا الإنجاز، لكنها أشارت إلى أن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي القيام به.

وقال كيرلي، من مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورجتاون، "ما تحتاجه سبايس إكس هو تحقيق نجاحات متكررة ومتعددة لإثبات قدرتها... على التعامل مع الحمولات والمهام الحساسة".

- مسار العودة - ورسم مهندسو "سبايس إكس" مسار العودة بحيث تمرّ المركبة فوق مناطق صحراوية قليلة السكان وعدد من البلدات، قبل أن تنفّذ انعطافة واسعة حول مدن وادي ريو غراندي في تكساس وتقترب من موقع الهبوط من الشرق.

وقال لارس بلاكمور، وهو مهندس بارز في الشركة، قبيل العودة "للعودة إلى الساحل الشرقي لتكساس، لا بدّ من التحليق فوق القارة بأكملها. وهذا يعني حتما التحليق فوق اليابسة، وقد أمضينا وقتا طويلا في تحديد المسار الأكثر أمانا".

وأوضح أن فريق التحكّم لا يستطيع التدخّل لمدة 21 دقيقة خلال التحليق فوق اليابسة، مضيفا "سنحبس أنفاسنا طوال تلك الفترة".

وصُمّمت بعض نسخ "ستارشيب" لوضع أقمار اصطناعية للإنترنت ومراكز بيانات في المدار، فيما ستُخصّص نسخ أخرى لنقل البشر إلى القمر والمريخ.

وتعوّل وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على "ستارشيب" لتكون مركبة هبوط على سطح القمر ضمن برنامج "أرتيميس".

وهنّأ مدير الوكالة جاريد آيزكمان ماسك و"سبايس إكس" السبت، قائلا عبر منصة إكس "كان الأمر أشبه بالسحر (...) ويزداد عدد المقتنعين يوما بعد يوم (...) خطوة أخرى نحو (القمر)".

وينظر ماسك إلى مركبة "ستارشيب" كركيزة أساسية للصواريخ "القابلة لإعادة الاستخدام بسرعة"، وذلك بهدف امتلاك القدرة لإجراء عمليات إطلاق كل ساعة، ما يتيح نقل حمولات مثل أقمار صناعية مخصصة للإنترنت ومراكز بيانات، إلى الفضاء.