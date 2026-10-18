اليابان تطلق مهمة تاريخية إلى كوكب المريخ

يستعد علماء يابانيون لإطلاق مهمة إلى أقمار المريخ للحصول على عينات يمكن أن تساعد في كشف نشأة النظام الشمسي والحياة على كوكب الأرض، في خطوة تهدف إلى أن تكون أول رحلة ذهاب وعودة إلى منطقة المريخ.

ويمكن أن يساعد "مسبار استكشاف أقمار المريخ" غير المأهول ، وهو نتاج تعاون مع الولايات المتحدة ووكالات فضاء أمريكية وأوروبية، إلى جانب العديد من الجامعات وشركات التكنولوجيا، في تمهيد الطريق أمام استكشاف بشري في نهاية المطاف، حسب صحيفة جابان توداي اليوم الأحد.

ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ طراز(إتش.3) وهو الصاروخ الرئيسي الذي يحمل مسبار استكشاف أقمار المريخ، من مركز فضاء "تانيجاشيما" بعد غد الثلاثاء في السابعة الرابعة و41 صباحا، طبقا لما ذكرته وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وستصل المركبة الفضائية قرب المريخ بعد عام، حيث ستدور حول قمره "فوبوس" لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قبل أن تهبط عليه وتجمع 10 جرامات على الأقل من المواد من سطحه.