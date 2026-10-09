جرم سماوي جليدي يشبه الأرض بحالته المناخية



رصد تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي طقساً يشبه الأرض على جرم سماوي جليدي يبعد عنا 7.5 سنوات ضوئية، وهذا الجرم، المعروف باسم «وايز 0855»، هو «قزم بني» يقارب حجم المشتري ولكنه شديد البرودة لدرجة أن سطحه أبرد من كوكبنا.

ووفقًا لدراسة حديثة نشرت تفاصيلها في دورية «ذا أستروفيزيكال جورنال» تمكنت الباحثة بريتاني مايلز وفريقها من التقاط أدق تفاصيل الغلاف الجوي لهذا العالم البعيد.



ولأول مرة، تأكد العلماء من وجود سحب مائية حقيقية تتغير سماكتها بمرور الوقت مع دوران الجرم، تماماً كما تتغير السحب في سماء الأرض.



وإلى جانب السحب المائية المتغيرة، لاحظ الفريق غازات كيميائية تندفع باستمرار من الأعماق الساخنة نحو السطح.