«غوغل» تطلق أول قمر اصطناعي لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفضاء

أطلقت غوغل أول قمر اصطناعي لها في إطار اختبار تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفضاء، وذلك ضمن مشروع «صان كاتشر» الرامي إلى تطوير مراكز بيانات مدارية تعمل بالطاقة الشمسية.

وانطلق القمر الاصطناعي يوم الخميس الفائت، من قاعدة «فاندنبرغ» التابعة لقوة الفضاء في كاليفورنيا، على متن مهمة «Transporter-18» التابعة لشركة «سبيس إكس»، المخصصة لنقل حمولات متعددة.

وتهدف المهمة إلى اختبار قدرة أجهزة الذكاء الاصطناعي على العمل في الظروف القاسية للفضاء، بما تشمله من مستويات إشعاع مرتفعة وضغوط مادية ودرجات حرارة متطرفة. كما سيتابع المهندسون قدرة الرقائق على تبديد الحرارة في بيئة الفضاء الخالية من الهواء، حيث لا يوجد تدفق هوائي يسهم في تبريدها.

وحسب «روسيا اليوم»، قالت ماريا بيغز، مديرة الهندسة في غوغل: إن «مشروع صان كاتشر» يستند إلى فكرة توسيع نطاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عبر مراكز بيانات مدارية تستفيد من الطاقة الشمسية الوفيرة في الفضاء.

وتأتي هذه المهمة مختلفة عن تجارب سابقة، من بينها مهمة «PhiSat-1» التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، التي استخدمت رقائق ذكاء اصطناعي في الفضاء لمهام شملت المراقبة البيئية.

وتبحث غوغل هذه المرة عن اختبار قدرات حوسبة للذكاء الاصطناعي تقترب من المستويات المستخدمة في مراكز البيانات الأرضية. وفي حال نجاح التجربة، قد تفتح النتائج الطريق أمام إنشاء أبراج ضخمة من الأقمار الاصطناعية المجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

غير أن هذا التوجه يثير مخاوف من زيادة مخاطر التصادم وتراكم الحطام الفضائي، إلى جانب التلوث الضوئي الذي قد يضر بعمل علماء الفلك.

ويأتي ذلك في ظل تزايد خطط إنشاء مراكز بيانات مدارية، بعدما كشف إيلون ماسك، رئيس «سبيس إكس»، في وقت سابق من العام الجاري، عن طموح لإطلاق ما يصل إلى مليون قمر اصطناعي يمكن أن تؤدي وظيفة مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي.