ناسا تكشف عن طاقم مهمة فضائية لاستكشاف القمر والمريخ





أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن طاقم مهمة "سبيس إكس كرو-14" إلى محطة الفضاء الدولية والتي تنطلق قبل ربيع عام 2027.

ويجري الطاقم في مهمة علمية طويلة الأمد تجارب علمية واختبارات تقنية تهدف إلى دعم عمليات الاستكشاف البشري المستقبلية للقمر والمريخ، بالإضافة إلى أبحاث علمية أخرى.

تُعد هذه المهمة الـ14 ضمن عمليات تبادل أطقم الرحلات التجارية مع شركة "سبيس إكس" في إطار برنامج "ناسا" للرحلات المأهولة في المدار الأرضي المنخفض.

ويضم الطاقم رواد فضاء من الولايات المتحدة واليابان وروسيا، ويتولى كايلا بارون وكريس بيرش، رائدا الفضاء التابعان لـ"ناسا"، مهام قائد المركبة الفضائية والطيار على التوالي، بينما ستُوكل مسؤولية متخصصَي المهمة إلى ماكوتو سوا، رائد الفضاء التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وأروتيون كيفيريان، رائد الفضاء من وكالة الفضاء الروسية.