«ستارشيب» تستعد لرحلة تجريبية جديدة إلى المدار

تستعد شركة «سبيس إكس» لإطلاق الرحلة التجريببة التالية للمركبة «ستارشيب» في 22 سبتمبر الجاري، وهي مهمة يتوقع أن تضع المركبة في المدار للمرة الأولى وتنشر الأقمار الصناعية «ستارلينك في 3».



وستشكل الرحلة التجريبية الرابعة عشرة لـ«ستارشيب» قفزة كبيرة في تطوير الصاروخ مقارنة باختباره الأخير في يوليو الماضي، الذي نقل المركبة في مسار شبه مداري إلى الفضاء قبل إعادتها إلى الأرض دون إكمال دورة مدارية كاملة.



وتخطط الشركة لوضع «ستارشيب» في مدار حول الأرض، وهو إنجاز مهم سيسمح لها باختبار المركبة في رحلة أطول مدة ونشر الدفعة الأولى من أقمار (ستارلينك في 3) الصناعية.