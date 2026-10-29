"أبل" تطلق أول "ماك بوك برو" بشاشة لمس

كشفت شركة «أبل» عن حاسوبها المحمول الجديد «ماك بوك برو»، المزود بشاشة «برو ليد إكس دي آر» بتقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (OLED) ثنائية الطبقة، مع إتاحة ميزة اللمس في حواسيب «ماك» للمرة الأولى، إلى جانب أداء متقدم بفضل شريحتي «إم 5 برو» و«إم 5 ماكس»، وبطارية تدوم حتى 24 ساعة.

ويتوافر الجهاز بمقاسي 14 و16 بوصة، مع شاشة يصل سطوعها إلى 2000 شمعة للمتر المربع، ونسبة تباين تبلغ 10 ملايين إلى واحد، ومعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز، فضلاً عن نطاق ألوان واسع يدعم معياري «بي 3» و«أدوبي آر جي بي».

وتتيح الشاشة للمستخدمين التفاعل مباشرة مع المحتوى، بما يشمل تشكيل النماذج ثلاثية الأبعاد والعزف على الآلات الموسيقية عبر الشاشة. كما تقدم «أبل» ميزة «الجزيرة الديناميكية» في حواسيب «ماك»، لعرض المعلومات المهمة والتنبيهات وتسهيل التفاعل معها.

ويعمل الجهاز بشريحتي «إم 5 برو» و«إم 5 ماكس»، مع ذاكرة موحدة تصل إلى 128 غيغابايت وسعة تخزين تصل إلى 16 تيرابايت. ويضم نظاماً صوتياً من ستة مكبرات صوت، يوفر صوتاً جهيراً أعمق بنسبة 50%، إلى جانب منفذ «ثندربولت 5»، وكاميرا بدقة 12 ميغابكسل تدعم ميزة «سنتر ستيج»، وميكروفونات بجودة الاستوديوهات الاحترافية، ونظام التشغيل «ماك أو إس 27».

ووفقاً للشركة، يصل عمر البطارية إلى 24 ساعة، فيما يبلغ وزن نسخة 14 بوصة 1.38 كيلوغرام، ونسخة 16 بوصة 1.82 كيلوغرام.

وأعلنت «أبل» فتح باب الطلب المسبق للجهاز في 28 أكتوبر، على أن يبدأ توفره اعتباراً من الجمعة 6 نوفمبر.

وقال جوني سروجي، رئيس قسم الأجهزة في «أبل»، إن الجهاز الجديد يمثل خطوة مهمة في مسيرة حواسيب «ماك»، مشيراً إلى أن الشاشة الجديدة وتقنية اللمس، إلى جانب شريحتي «إم 5 برو» و«إم 5 ماكس»، تتيح للمحترفين طريقة جديدة للتفاعل مع أعمالهم.