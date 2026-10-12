«واتساب» ينافس «تليغرام» بخاصية جديدة

يستعد تطبيق «واتساب» التابع لشركة «ميتا» لإحداث نقلة نوعية في تجربة المستخدمين بعد سنوات من الانتظار والمطالبات المستمرة، وذلك عبر طرح ميزة «جدولة الرسائل» التي رصدت مؤخراً في النسخة التجريبية لنظام أندرويد (رقم 2.26.8.11)، لتمثل خطوة استراتيجية طال انتظارها لمجاراة التطبيقات المنافسة مثل «تليغرام» الذي أتاح هذه الخاصية منذ عام 2019.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية إعداد رسائلهم النصية، والروابط، والصور، وفيديوهات فردية مسبقاً وتحديد تاريخ ووقت دقيقين لإرسالها تلقائياً، بغض النظر عن حالة الاتصال بالإنترنت أو ما إذا كان الجهاز مغلقاً أو التطبيق مفتوحاً. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الأداة بكل سهولة عبر الضغط مطولاً على زر الإرسال لتظهر نافذة مخصصة لاختيار التوقيت المطلوب بمرونة تتراوح بين عشر دقائق إلى أسبوعين مقدماً، مع توفير قسم خاص داخل معلومات المحادثة لمراجعة الرسائل المعلقة أو تعديلها أو حذفها قبل موعد إرسالها دون أي إشعار للطرف الآخر.

كما تدعم الميزة المحادثات الفردية والجماعية على حد سواء، مع الحفاظ التام على معايير الأمان والتشفير الشامل (End-to-End Encryption) التي تشتهر بها المنصة.

وقد لقيت هذه الخطوة صدى واسعاً ومتابعة مكثفة في وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية، حيث أشارت منصات بارزة مثل شبكة «إن غاديت» وموقع «داتاقونومي» إلى أن هذه الإضافة تعكس سعي «ميتا» المستمر لتعزيز تنافسية واتساب وتلبية متطلبات المحترفين والشركات في إدارة المناطق الزمنية وجدولة التمهيدات والأعمال بعيداً عن الحلول البديلة والتطبيقات الخارجية.

ويرى قطاع واسع من المحللين التقنيين في الغرب أن إطلاق هذه الميزة سيغير من أنماط التواصل اليومية والمهنية للملايين حول العالم، ومن المتوقع تعميمها على النسخ الرسمية لكل المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال اختبارها بنجاح.