نظام ذكي يصحح أخطاء الروبوتات تلقائياً



طوّر باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نظام ذاكرة مبتكراً يُدعى UQ-DAAAM يُمكّن الروبوتات من قياس مدى ثقتها بما تراه وتصحيح ذكرياتها الخاطئة تلقائياً في الوقت الفعلي.



وتبرز أهمية هذا الابتكار في المواقف الطارئة؛ إذ قد يتسبب خلط الروبوت بين جهاز إنعاش القلب ومطفأة حريق في كارثة حقيقية نتيجة رؤيته للجسم جزئياً أو من زاوية غير واضحة.



ووفقاً للدراسة المقرّر عرضها في مؤتمر أنظمة معالجة المعلومات العصبية NeurIPS يلتقط النظام صوراً متتابعة للشيء نفسه من زوايا متعددة أثناء حركة الروبوت، ثم يدمجها لتكوين وصف دقيق بمجرد استشعار أي شك في دقته.



وقد أثبتت التجارب نجاح التقنية في إزالة اللبس عن 92 في المئة من العناصر المحيطة، ما يمهد الطريق لدمج روبوتات تدرك حدود معرفتها وتعمل بأمان إلى جانب البشر في المنازل والمصانع.