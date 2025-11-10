دراما الذكاء الاصطناعي تلقى رواجاً في الصين

تلقى المسلسلات الدرامية المُنتَجَة بالذكاء الاصطناعي رواجاً كبيراً في الصين ومنها مسلسل «المرآة الغريبة للجبال والبحار» حيث يشبه أي مسلسل فعلي، إذ تحمل حلقاته مختلف سمات المسلسلات التقليدية، كالتنانين والأبطال ذوي الجاذبية القوية والحبكات المؤثرة، إلا أنّ كل ذلك مُنتَج بالكامل بالذكاء الاصطناعي.

مع أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر الإنترنت، يعكس نجاح هذا المسلسل شغفاً واسعاً في الصين بالمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي.

لكن هذه الظاهرة تُثير مخاوف بشأن احتمال تأثيرها سلباً في الوظائف واحترام حقوق الطباعة والنشر.

كما حقق المسلسل القصير «الثعلب الشيطاني ذو الذيول التسعة يقع في حبي» المنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي، بمشاهده السريالية وحبكته غير المنطقية، نجاحاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

استخدم في المسلسل برامج ذكاء اصطناعي متنوعة، منها «تشات جي بي تي» للسيناريو.