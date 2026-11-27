لفت الطالب الهندي راؤول جون آجيو (17 عاماً) من ولاية كيرالا، المعروف شعبياً بلقب «طفل الذكاء الاصطناعي في الهند»، الأنظار بعد التقاطه صورة سيلفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر «رحلة الذكاء الاصطناعي 2026» (AI Journey 2026) في موسكو، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فايننشال إكسبريس» الهندية، وتابعت تفاصيله تقارير إعلامية أخرى. وشارك راؤول، الذي أسس منصة «ثينك كرافت» ويدير شركة «إيه آي ريلم تكنولوجيز» ضمن مجموعة من المواهب الشابة في مجال الذكاء الاصطناعي في لقاء جمعهم برئيسي روسيا وكازاخستان على هامش المؤتمر، وناقش معهما مستقبل التقنية العالمية، واصفاً اللقاء بأنه فرصة لم يكن يتخيلها في أكثر أحلامه جموحاً.

وعبّر الشاب الهندي عبر حسابه على «إنستغرام» عن دهشته من التحول في مسيرته منذ أن بدأ تصوير مقاطع الفيديو الأولى بدافع الفضول داخل حمام منزله وهو في التاسعة من عمره وصولاً إلى التقاط صورة سيلفي مع الرئيس الروسي في السابعة عشرة، مؤكداً في منشور آخر مرفق بمقطع فيديو للقاء أنه لا يزال يستوعب التجربة التي منحته فرصاً لم يسبق له أن حلم بها.

وفي سياق التفاعل الإعلامي والمنصات الرسمية الروسية مع الحدث، أبرزت السفارة الروسية في الهند عبر حسابها على منصة «إكس» أن «طالب المدرسة الهندي راؤول جون آجيو، مبتكر منصة ثينك كرافت، التقط صورة سيلفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه به»، مشيرة إلى أنه كان ضمن المواهب الشابة في مجال الذكاء الاصطناعي التي التقت برئيسي روسيا وكازاخستان، ومستندة إلى مواد إعلامية رسمية روسية أشارت إلى الكرملين.

وبدأ اهتمام راؤول بالتقنية في سن مبكرة انطلاقاً من رغبته في الابتكار والتجريب، ليتطور لاحقاً إلى بناء أدوات وتطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي وتقديم برامج تدريبية؛ إذ أشارت معطيات التقرير إلى أنه طور نحو 15 أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وقدّم تدريباً في هذا المجال لما يقارب خمسة لكه (نحو 500 ألف شخص).

ويعرّف نفسه عبر صفحته على «لينكد إن» بصفته المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا (CTO) في شركة «إيه آي ريلم تكنولوجيز برايفت ليمتد» ، حيث يركز على تحويل التجارب التقنية إلى منتجات عملية تعالج مشكلات واقعية.

وامتدت مشاريعه لتشمل تطبيقات موجهة للاستخدام العام، من بينها مبادرة «جاست إيز» التي طُوّرت بالتعاون مع حكومة ولاية كيرالا (حكومة كيرالا) لمساعدة الأفراد في الوصول إلى المعلومات واتخاذ القرارات خلال الطوارئ، إلى جانب مشروع «ريسكيو إيه آي» الذي يهدف إلى تقديم إرشادات في حالات الطوارئ ومعلومات قانونية وتسهيل الوصول إلى المساعدة القانونية. وعلى الصعيد الدراسي والعائلي، درس راؤول في شعبة التجارة بالمدرسة الثانوية العليا الحكومية في نورث إيدابالي بالتوازي مع عمله الريادي في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يعمل والده معه ويتقاضى راتباً شهرياً يُقدّر بنحو 2 لكه روبية هندية وفق ما نقلته «غلف نيوز»، وقد وجّه راؤول الشكر علناً لوالديه وأصدقائه وفريق «رحلة الذكاء الاصطناعي» على دعمهم المستمر.

ورأى راؤول أن مؤتمر موسكو أتاح له فرصة الاحتكاك بخبراء بارزين في الذكاء الاصطناعي، معتبراً اللقاء تذكيراً بحجم ما ينتظره من تعلّم لا محطة ختامية، إذ كتب على «إنستغرام» أن لقاء أشخاص أكثر علماً وخبرة جعله يدرك أن أمامه الكثير ليتعلمه، كما منحه رؤية جديدة حول مسؤوليات العمل في هذا القطاع وإمكاناته. وقبل لقاء بوتين في موسكو، حضر راؤول «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في الهند» في دلهي عام 2026، حيث التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وناقش دور الشباب في عصر الذكاء الاصطناعي، ليختتم تعليقه على محطته الروسية بأنه لا يزال «طفلاً فضولياً يملك بضع قصص إضافية ليرويها» وممتناً لكل من رافق رحلته.