أفادت مجلة فورتشن الأمريكية بأن الممثل والمنتج مورغان فريمان وشريكته في تأسيس شركة الإنتاج «ريفيليشنز إنترتينمنت»، لوري مكرياري، حذرا من الاستخدامات غير المصرح بها لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، مؤكدين أن التكنولوجيا ينبغي أن تخدم ما يحلم البشر بتحقيقه فعلاً، مع ضرورة حماية الخصوصية وضبط شروط الاستخدام في صناعة الترفيه.

وأوضح فريمان لمجلة فورتشن أن التزييف العميق يتيح خلق نسخ رقمية لفنانين وجعلهم يقولون أشياء لم يقولوها قط، مشيراً إلى أنه تعرض لذلك بنفسه، وأكد أن جوهر المشكلة يكمن في الخصوصية التي تصبح أول ما يفقد السيطرة عليه، بينما أشارت مكرياري، التي شاركته تأسيس الشركة عام 1996، إلى أنها اكتشفت قبل نحو عامين ونصف مقطع فيديو على الإنترنت لم يكن فريمان يذكر تصويره، كما لفتت إلى أن الشركة تتلقى اتصالات يومية بشأن أشخاص يبيعون منتجات عبر الإنترنت مستخدمين صوت فريمان دون أي علاقة أو موافقة منه، مضيفة أن قدرة الذكاء الاصطناعي على المحاكاة لا تعني امتلاك الحق القانوني أو الأخلاقي لفعل ذلك، وهو ما يتقاطع مع إشارات سابقة لفريمان حول استنساخ صوته دون إذنه وتنبيهات جمهوره عبر منصة «إكس»، إضافة إلى تشديد مكرياري على أن الخوف الأكبر يتمثل في ترك شركات التكنولوجيا تحدد تلقائياً قيمة السرد القصصي البشري ما لم يبادر صناع المحتوى إلى وضع المعايير.

وفي السياق ذاته، أظهر فريمان ومكرياري نظرة مزدوجة للتقنية؛ إذ لا يعارض فريمان الأدوات التقنية في أصلها، وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي موجود منذ فترة طويلة في مجالات متعددة، لكنه وضع حداً فاصلاً، رافضاً أن يُصنع رقمياً بالذكاء الاصطناعي إلا في أمور مستحيلة واقعياً مثل الطيران، بينما رأت مكرياري أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يختلف عن أدوات ما بعد الإنتاج التقليدية، وقد يمنح الأفلام المستقلة إمكانات بصرية أوسع مثل لقطات تحاكي الطائرات المروحية، مع حرص الشركة في مشاريعها الحالية، ومنها العمل على اقتباس رواية «لقاء مع راما» لآرثر سي كلارك بالتعاون مع المخرج دينيس فيلنوف و«ألكون إنترتينمنت» على بحث الجوانب القانونية وتوثيق الموافقة والتعويض المالي قبل توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الممثلين، ودعوة صانعي الأفلام الجدد إلى التمسك بقصة جيدة ووجهة نظر فريدة دون انتظار إذن.

وتأتي هذه المواقف ضمن موجة أوسع من آراء المشاهير في هوليوود والفن والرياضة والفضاء العام تجاه الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، ففي قطاع التمثيل بهوليوود، حصلت نقابة الممثلين عقب إضراب عام 2023 على بنود تعاقدية تشترط الحصول على موافقة واضحة قبل إعادة استخدام أداء الممثل عبر الذكاء الاصطناعي، كما عبّر الممثل نيكولاس كيج في تصريحات سابقة لصحيفة نيويورك بوست عن قلقه العميق من إمكانية استغلال ملامحه وجسده رقمياً عبر الذكاء الاصطناعي، بينما تتسع النقاشات حول حدود المحاكاة الصوتية والبصرية وتأثيرها في حقوق الأداء والملكية الفكرية وحماية الأفراد من الانتحال الرقمي في مختلف المجالات الفنية والرياضية والإعلامية، وسط دعوات متواصلة لتحقيق التوازن بين الابتكار التقني وصون الحقوق الإنسانية والخصوصية.