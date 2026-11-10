خطر خفي..التجسس على شاشتك بالذكاء الاصطناعي

في تطور أمني مرعب يكشف عن فجوات جديدة في الخصوصية الرقمية، نجح مشروع بحثي حديث حمل اسم Deep-TEMPEST في إثبات إمكانية التجسس على شاشات الحواسيب الشخصية وقراءتها من خلف الجدران، وذلك دون الحاجة إلى اختراق الشبكات، أو تثبيت أي برمجيات خبيثة، أو حتى اللمس الفيزيائي للجهاز. تعتمد هذه التقنية الاستخباراتية المتقدمة على استغلال الإشعاعات الكهرومغناطيسية المتسربة مباشرة من كابلات الـ HDMI القياسية وتحويلها عبر الذكاء الاصطناعي إلى لقطات شاشة واضحة وحية.

تعيد هذه الهجمات إحياء مفهوم هجمات TEMPEST التقليدية التي استخدمتها وكالات الاستخبارات طويلاً لاعتراض الإشعاعات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأجهزة الإلكترونية. فبينما كانت كابلات الـ VGA القديمة تُسرب إشارات يسهل نسبياً إعادة تركيبها على أجهزة رسم الذبدبات، كانت المعايير الرقمية الحديثة مثل الـ HDMI تنقل حزم بيانات ضخمة وعالية التردد تظهر عبر الأثير كتشويش كهرومغناطيسي غير مفهوم تماماً.

لكن نقطة التحول جاءت بفضل استخدام شبكة عصبية للتعلم العميق صُممت خصيصاً لإزالة التشويش وتجميع ترددات الراديو الخام التي يلتقطها مستقبل راديو بسيط محدد برمجياً.

ويعمل نموذج الذكاء الاصطناعي هنا كمصحح ومُعيد بناء رقمي ذكي، حيث يترجم التذبذبات الراديوية الدقيقة إلى إطارات صور متناسقة، متجاوزاً عقبات التداخل غير الضروري، وضعف دروع الكابلات، ومسافات التقاط الإشارة.

النتيجة النهائية تتمثل في تقديم بث مرئي معكوس يحول التشويش الضبابي البصري إلى نصوص مقروءة بدقة ونوافذ سطح مكتب واضحة في الوقت الفعلي.

وما يزيد الأمر خطورة هو خلو هذا الهجوم من أي أثر رقمي؛ فلا توجد ملفات ضارة تهاجم جدار الحماية، ولا يستطيع مستخدمو الحواسيب اكتشاف أن شاشاتهم مراقبة بالأساس، نظراً لاقتصار العملية بالكامل على اعتراض الإشارات الراديوية عبر الهواء.

ولا يتطلب تنفيذ هذا الاختراق سوى وقوف شخص خبيث خارج مكتب مؤمن، مستخدماً هوائياً بسيطاً ومستقبل راديو منخفض التكلفة موجهاً نحو الهدف لجمع بيانات الشاشة الحية عن بُعد.

وحتى الآن، تقتصر الحلول الفعالة للحماية من هذا التهديد الخطير على استخدام كابلات محمية بشكل مكثف، وملفات الاختناق الفريتي، والحاويات المعتمدة خصيصاً لمعايير الحماية الكهرومغناطيسية، ما يضع المستخدمين العاديين والشاشات التقليدية أمام واقع أمني بالغ التعقيد.