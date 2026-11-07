هل يحرم الكونغرس الديمقراطي أنثروبيك من 1.5 تريليون دولار؟

تشهد الأسواق المالية العالمية والساحة السياسية الأمريكية مرحلة استثنائية من الاضطراب والتحولات العميقة، تتداخل فيها التداعيات الجسيمة لنتائج انتخابات منتصف الولاية التشريعية وسيطرة الحزب الديمقراطي على غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، مع هزة عنيفة ضربت قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في وول ستريت.

وفي قلب هذا المشهد المأزوم، كشفت تقارير نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال عن تعثر واضح يواجه الطرح العام الأولي المرتقب لشركة "أنثروبيك" (Anthropic) للذكاء الاصطناعي، والذي كان مُخططاً له أن يكون الأكبر في التاريخ الحديث، قبل أن تحاصره الشكوك المالية وتتراجع التقديرات بشأن قيمته السوقية المستهدفة وسط مخاوف المستثمرين الكبار.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "أنثروبيك" التي يستعد مؤسسها ورئيسها التنفيذي داريو أمودي لطرح أسهمها في بورصة ناسداك، تواجه ضغوطاً متصاعدة من قبل كبار المستثمرين المشتركين في الطرح لإعادة النظر في التقييم المستهدف البالغ نحو 1.5 تريليون دولار. وأوضح مستثمرون رئيسيون للصحيفة أن هذا الرقم بات غير واقعي في ظل البيئة السعرية الراهنة، مرجحين أن يضطر القائمون على الاكتتاب إلى خفض التقييم بصورة ملحوظة ليقترب من حاجز التريليون دولار، أو اللجوء إلى تقليص حجم التمويل المستهدف لجمع نحو 80 مليار دولار بدلاً من 100 مليار، فضلاً عن احتمالية إرجاء الموعد المحدد للطرح قبيل عطلة عيد الشكر.

يأتي هذا التراجع بالتزامن مع زلزال واسع ضرب أسواق المال عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. فقد أسفرت الانتخابات عن فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في غرفتي البرلمان، وهو ما أفرز تحولاً سياسياً وتشريعياً بارزاً جلب صعوداً ملحوظاً للشخصيات والمشرعين المناهضين لسياسات التوسع المفرط في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مخاوف جدية حيال إقرار تشريعات تنظيمية صارمة وقيود مشددة على إنشاء مراكز البيانات واستهلاك الطاقة الهائل. هذا المناخ السياسي الجديد أثار قلق الأسواق، متسبباً في موجة بيع واسعة النطاق في بورصة ناسداك محت ما يقارب 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى في جلسة واحدة، ما خلق بيئة بالغة الصعوبة أمام إطلاق أي اكتتابات ضخمة جديدة.

وفي السياق ذاته، عكست تحليلات الخبراء والمحللين في المؤسسات المالية والبنوك العالمية التي رصدتها تقارير وول ستريت جورنال قلقاً متزايداً إزاء الهيكلة المالية لشركة "أنثروبيك" نفسها، متجاوزة العوامل السياسية والظروف العامة للسوق. وأشار محللون استراتيجيون في بنوك ومؤسسات بحثية كبرى مثل "سيبورت ريسيرش بارتنرز" إلى أن الهيكل المالي للشركة يعاني تحديات معقدة، من أبرزها العودة لتسجيل خسائر تشغيلية معتبرة، والالتزامات الهائلة المتعلقة بشراء الرقاقات وتكاليف الحوسبة الضخمة المستقبلية، إلى جانب المخاوف من تخفيف قيمة الأسهم الحالية.

كما لفت محللون ماليون إلى أن وثائق الطرح المعدلة التي قدمتها الشركة أبقت بيانات الإيرادات لشهر أكتوبر خالية ومبهمة، وهو ما دفع المستثمرين للتمسك بمطالبة الإدارة بتقديم قراءة واضحة عما إذا كانت وتيرة النمو قد حافظت على استقرارها بعد تباطؤ ملحوظ تم رصده مسبقاً، الأمر الذي جعل السوق أكثر ميلاً نحو الحذر والتشدد في تقييم الأصول التقنية.

وبين مطرقة التحولات السياسية والتشريعية في واشنطن إثر خسارة الجمهوريين للكونغرس، وسندان الانكماش الحاد والاضطراب الذي يعصف بمؤشر ناسداك وأسهم التكنولوجيا العالمية، تجد "أنثروبيك" ومعها مجتمع الاستثمار التقني أنفسهم أمام اختبار مفصلي. فهذا المخاض لا يقتصر على إعادة تسعير شركة واحدة فحسب، بل يمثل إعادة تقييم جذرية لجدوى التقييمات الفلكية الممنوحة لقطاع الذكاء الاصطناعي برمته، وسط تساؤلات جوهرية عما إذا كانت فقاعة الاستثمارات التقنية المفرطة قد بدأت بالانكماش تحت وطأة الواقع السياسي والاقتصادي الجديد في الولايات المتحدة.