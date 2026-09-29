11 خبيراً إماراتياً يستكشفون أبرز مؤسسات الذكاء الاصطناعي في كندا

يلتقي 11 خبيراً إماراتياً من برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي"، بنخبة من الباحثين والمؤسسات الرائدة في كندا، ضمن رحلة دراسية تهدف إلى استكشاف سبل تحويل الأبحاث المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى قدرات وتطبيقات مسؤولة في القطاع الحكومي، وحلول تطبيقية للمشروعات التجارية.

وانطلقت الرحلة الدراسية الدولية ضمن برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" أمس وتستمر حتى 2 أكتوبر المقبل في مونتريال وشيربروك، وتتضمن جلسات دراسية في كل من معهد "ميلا" وجامعة "ماكغيل" و"سكيل أيه آي" وجامعة "شيربروك".

وتمنح هذه الزيارات المشاركين فرصة للتواصل مع نخبة من الخبراء والمبتكرين والمؤسسات الرائدة في أهم مراكز الذكاء الاصطناعي العالمية؛ حيث تسهم في تعميق فهم المشاركين للتطبيقات الدولية، إلى جانب أساليب الحوكمة وأفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تعزيز التعلم المقارن وترسيخ التعاون الممتد.

ويشارك في الرحلة الدراسية كلٌ من الدكتورة نادية محمد، والدكتورة مريم الحربي، والدكتورة ريم الجنيبي، والدكتور محمد الشارد، والمهندس أحمد حمرعين، والمهندس أحمد الشحي، والنقيب مهندس سيف الحاج، والمهندس سهيل المرزوقي، وصالح العبيدلي، والعقيد محمد العبيدلي، وحمدان العامري.

قدرات بشرية

ويمثل الخبراء المشاركون مجموعة متنوعة من المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الحوسبة والمعالجة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتصميم المشترك الجامع للقدرات البشرية والذكاء الاصطناعي، ورقائق الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التشغيل الذاتي، والأمن السيبراني، والتوسع المسؤول للشركات الناشئة، ومستقبل العمل.

وتشمل الرحلة الدراسية زيارة إلى معهد "ميلا" لأبحاث الذكاء الاصطناعي في مونتريال، للاطلاع على مسيرة تطور المعهد من مختبر أبحاث جامعي ليصبح واحداً من أكبر مراكز الأبحاث الأكاديمية في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

كما سيتناول البرنامج الركائز التي تقوم عليها المنظومة الوطنية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التمويل، وتنمية المواهب، والأولويات البحثية، والشراكات الحكومية.

وسيشارك الخبراء في محاكاة لقرارات الذكاء الاصطناعي السيادي كتجربة عملية لاستجابة صناع القرار للضغوط الجيوسياسية، واختلاف الأولويات الداخلية والموارد المحدودة.

وعلى مدار خمسة أيام، ستتناول الجلسات أيضاً جوانب تشمل نشر النماذج اللغوية الكبيرة داخل المؤسسات الحكومية والعامة، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد القادرة على إنجاز مهام مترابطة ضمن مسارات عمل معقدة.

مستقبل الابحاث

وسيقود البروفيسور يوشوا بنجيو، المؤسس والرئيس المشارك لـ "لوزيرو" ومؤسس معهد "ميلا"، جلسة حول الذكاء الاصطناعي الآمن من خلال التصميم، كما سيناقش هوغو لاروشيل، المدير العلمي لمعهد "ميلا"، مستقبل أبحاث الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بنقل الأبحاث المتقدمة إلى مرحلة التطبيق العملي.

وقالت فاليري بيسانو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد "ميلا"، إن التعاون الدولي يؤدي دوراً مهماً في دفع أبحاث الذكاء الاصطناعي وضمان وصول فوائدها إلى المؤسسات والمجتمعات، ويتيح هذا البرنامج الفرصة لبناء جسر يربط بين مجتمع "ميلا" المتميز عالمياً والذي يضم نحو 2000 باحث ومختص، وبين منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع في كندا، ونخبة متميزة من القادة الإماراتيين في القطاع الحكومي والتكنولوجي والأكاديمي.

وفي جامعة "ماكغيل"، سيتعرف المشاركون على هندسة الذكاء الاصطناعي المسؤول والحوكمة، وسيتناول البرنامج كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لبيئات المعلومات، وكيفية تعامل الأنظمة التشريعية المختلفة مع الإجراءات التنظيمية، إلى جانب كيفية استجابة المؤسسات للأزمات المتسارعة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؛ حيث يشارك الخبراء في محاكاة حية لأزمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي تؤثر على الشحن والتجارة العالميين.

كما سيتعرف الخبراء خلال الزيارة على كيفية تحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول قابلة للتطبيق في المشروعات التجارية، حيث ستتناول جلسات تضم كلاً من "ميلا فنتشرز" وشركات كندية ناشئة و"سكيل أيه آي" مسار الانتقال من المختبر إلى السوق، بما في ذلك الاستثمار، والشراكات التكنولوجية، والتطبيق العملي للأبحاث.

مشروعات

وسيُتاح لكل مشارك فرصة للاجتماع بباحثين ومختصين في مجال الذكاء الاصطناعي خلال جلستين مخصصتين لمشروعات التخرج.

وسيُختتم البرنامج في جامعة "شيربروك" حيث سيقوم المشاركون بزيارة معهد "كوانتيك"، و"ثري آي تي"، المعهد متعدد التخصصات للابتكار التكنولوجي، للاطلاع على التطورات في مجالي الحوسبة الكمية والأنظمة العصبية الاصطناعية، بما في ذلك الأساليب المتبعة لتطوير أجهزة أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقبلية.

جدير بالذكر أن هذه الرحلة الدراسية الدولية تأتي في إطار "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات الذي يمتد على مدار ثمانية أشهر بمشاركة 32 خبيراً إماراتياً من القطاعات الحكومية والتكنولوجية والأكاديمية لدعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.