في مرحلة تشهد تحولاً جذرياً في أساليب المواجهة السيبرانية، تحولت قواعد الأمان الأخلاقية المدمجة في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من حصن منيع للحماية إلى ثغرة حرجة تستغلها مجموعات القرصنة المتقدمة. فلم يعد المهاجمون بحاجة إلى اختراق خوارزميات الحماية بصورة مباشرة أو استخدام تقنيات التشفير المعقدة، بل باتوا يلجؤون إلى تكتيكات هندسة أوامر التلغيم اللغوي والتحايل الإدراكي، معتمدين على استغلال آليات الرفض الذاتي الصارمة للنماذج اللغوية لتحويل نظام الحماية ذاته إلى عائق شلل أمام عمليات الفحص الأمني.

وتكشف التطورات الميدانية الأخيرة التي رصدتها تقارير متخصصة عن اعتماد مجموعات قرصنة روسية متقدمة أسلوباً هجومياً يعتمد على حشو الشيفرات البرمجية للبرمجيات الخبيثة بكلمات ومصطلحات شديدة الحساسية، كالمتعلقة بالأسلحة النووية والمواد المحظورة أو نصوص جبهات الصراع المسلح.

وتستهدف هذه الصياغات تحفيز بروتوكولات الأمان الأخلاقية للنموذج، مما يدفعه فوراً للارتباك ورفض معالجة الملف أو التوقف التام عن تحليله لاعتباره «محتوى خطيراً»، وهو ما يمنح البرمجيات الخبيثة فرصة ذهبية للإفلات والتسلل داخل البيئات الرقمية دون اكتشافها.

وحذرت دوريات أبحاث الأمن السيبراني والمجلات المتخصصة في التكنولوجيا الذكية من أن هذا الأسلوب ينتمي إلى جيل جديد من هجمات «التعطيل الذاتي» والتحايل المباشر على أدوات الدفاع الآلي. وأشارت التحليلات العلمية المنشورة في أبحاث السلامة السيبرانية إلى أن النماذج اللغوية الضخمة (LLMs) تعاني بطبيعتها من معضلة التفريق بين السياق الأمني المشروع والسياق الضار؛ إذ تُطبق القيود المصممة لحماية المستخدمين العاديين بذات الصرامة على منصات الدفاع والتحقيق الجنائي الرقمي، مما يسهل عملية تحييدها بواسطة مدخلات نصية بسيطة تُدرج كطعم برمجي داخل الأكواد الخبيثة.

وفي السياق التحليلي للخبراء، يمتد نطاق التحايل على الذكاء الاصطناعي ليشمل استراتيجيات أوسع مثل هجمات «كسر الحماية» وهجمات «تسميم البيانات» والتلاعب بالمدخلات العكسية. وتستهدف هذه الأساليب إعادة توجيه سلوك النموذج الأمني وجعله يتغاضى عن السلوكيات المشبوهة أو يقدم تقييمات سلامة زائفة للبرمجيات الملغومة.

ويرى الباحثون في قضايا الأمن السيبراني أن هذا النهج يمثل تحولاً فلسفياً في الحروب السيبرانية، حيث يتحول الالتزام بالمعايير الأخلاقية والامتثال الضمني في التكنولوجيا الذكية إلى نقطة ضعف قاتلة تُصمم خصيصاً لاستنزاف مرونة الأنظمة الدفاعية.

ودعت الأوساط الأكاديمية والتقنية المتخصصة إلى ضرورة إعادة هيكلة بنية الفحص الأمني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بشكل جذري.

ويشدد الخبراء على وجوب التمييز التام بين نماذج الاستخدام العام والأنظمة الذكية المخصصة للأمن الدفاعي والتفتيش الرقمي؛ إذ ينبغي منح أدوات التحليل الجنائي صلاحيات استثنائية لمعالجة شتى أشكال النصوص الحساسة والرموز المحظورة دون خضوعها لقيود الحظر الأخلاقي القياسية، لضمان استمرار قدرتها على تحليل التهديدات وفك شفرات الملفات المعقدة تحت كل الظروف.

إن نجاح المهاجمين في استغلال القيود الأخلاقية يضع مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي ومصممي أنظمة الدفاع الرقمي أمام اختبار حقيقي يتجاوز مجرد تحديث قاعدة بيانات التهديدات التقليدية، إلى فرض تطوير نماذج أمنية قادرة على فهم السياق المعقد وإدراك القصد العملياتي، حتى لا تظل أنظمة الأمان الذكية سلاحاً مجانياً يخدم أهداف المهاجمين في ساحات الحروب السيبرانية القادمة.