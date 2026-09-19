أيديولوجيا الخوف.. الجانب المظلم لذعر الذكاء الاصطناعي

في ظل التسارع الهائل والتطور المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تسعى كبرى المؤسسات الصحفية الدولية إلى مراقبة التحولات الفكرية والسياسية المؤطرة لهذا المشهد، حيث سلط مقال رأي بارز للكاتب جيسون ويليك في صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على البعد الفلسفي والأيديولوجي المخيم على النقاش العارم المتعلق بالمخاطر الوجودية للتكنولوجيا الحديثة. تناول المقال كيف أصبحت فلسفة ما يُعرف بـ«الإيثار الفعال» تشكل محركاً أساسياً لموجات الهلع والذعر من الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذه الأيديولوجيا، رغم دوافعها المخلصة وحسن نيتها الظاهرة في حماية البشرية، تحمل في طياتها جانباً مظلماً قد يؤدي إلى نبوءات ذاتية التحقق تدفع بنشوء سيناريوهات الخطر ذاتها التي تحذر منها.

يوضح التقرير أن النوايا الحسنة التي ترتكز عليها هذه الرؤية المبالغ فيها قد تخلق مخاوف شلّال تحدّ من قدرة المجتمعات والمؤسسات على تطوير آليات التكيّف والتأطير الإيجابي للتقنية، مما يسفر عن تعطيل الابتكار النافع ويدفع نحو تركيز السيطرة والتشريعات في أيدي فئات محدودة ترعى خطاب المخاوف الوجودية.

تفاعل وسائل الإعلام الأمريكية مع هذه الأفكار جاء متبايناً ويعكس انقساماً واسعاً في المشهد الصحفي حول التعامل مع تحذيرات الذكاء الاصطناعي، حيث توالت القراءات والتعقيبات الصادرة عن كبرى المنصات الإخبارية متناولة تداعيات هذا الهلع الممنهج. ففي تعليق من صحيفة «نيويورك تايمز»، أشارت إلى أن «الهوس بمخاطر الذكاء الاصطناعي الفائقة قد يحرف الانتباه عن التحديات الملموسة الراهنة مثل الانحياز والخصوصية وفرص العمل».

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في قراءتها أن «المخاوف المبالغ فيها من الذكاء الاصطناعي تهدد بتعويق وتيرة الابتكار التقني وضرب التنافسية الاقتصادية لصالح تشريعات تقييدية مفرطة».

أما «مجلة تايم»، فقد ركزت على البعد الأيديولوجي متسائلة عن مدى تأثير حركة الإيثار الفعال وسيطرتها على صنع القرار التقني، واصفة حماس الفلسفة بأنه «سلاح ذو حدين يبني سياسات السلامة لكنه يسهم في نشر الخوف الجمعي».

وفي السياق نفسه، رأت شبكة «سي إن إن» أن «مخاوف الفناء بسبب الذكاء الاصطناعي أصبحت أداة حشد وتأثير سياسي تستغلها أطراف عدة في واشنطن لسن قوانين صلبة».

بينما أوضحت شبكة «إن بي سي نيوز» أن «التركيز الإعلامي على السيناريوهات الكارثية للتقنية يخلق انطباعات عامة تهمل الفوائد الطبية والعلمية الواعدة للذكاء الاصطناعي».

وفي هذا السياق، أكدت مجلة «فوربس» أن «التشاؤم التقني المتطرف قد يؤدي إلى إعادة توجيه الاستثمارات بعيداً عن البحث والتطوير الميداني نحو قطاعات الحوكمة الوقائية».

وأخيراً، لفتت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» إلى أن «النقد الموجه لأيديولوجيا الإيثار الفعال يبرز الحاجة الملحة إلى إيجاد توازن متزن بين الحذر المشروع والتقدم العلمي المستدام».

تظهر هذه الرؤى المتعددة أن المقال المطبوع في صحيفة واشنطن بوست فتح باباً واسعاً لإعادة تقييم الخطاب السائد حول مخاطر الذكاء الاصطناعي؛ إذ لم يعد النقاش محصوراً في الأبعاد الفنية والتكنولوجية المباشرة للبرمجيات والآلات، بل امتد ليشمل الفلسفات الاجتماعية والأيديولوجيات السياسية التي تقود هذا الحراك.

ويستمر هذا السجال بين من يرى في التحذيرات الوجودية واجباً أخلاقياً لحماية المستقبل البشري، ومن يعتبرها هلعاً غير مبرر قد يأتي بنتائج عكسية تضر بالمسار التنموي والتكنولوجي للعالم.