الذكاء الاصطناعي بديلاً لأساتذة جامعة هارفارد

كشفت مجلة «فورتشن» الأمريكية عن دخول كلية هارفارد للأعمال حقبة جديدة من التعليم الرقمي، عبر إطلاق المعسكر التدريبي للشركات الناشئة كجزء من مبادرة «فاوندري»، والذي يوفر لرواد الأعمال إمكانية التفاعل والمحاكاة المباشرة مع استنساخ افتراضي لأعضاء هيئة التدريس يعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويقدّم هذا البرنامج المكثف، الذي يمتد لثمانية أسابيع، تجربة تعليمية مخصصة تتيح للمشاركين تقديم العروض التقديمية واختبار أفكارهم التجارية وإجراء تدريبات العرض الافتراضي أمام صورة رمزية (Avatar) تحاكي كبار الأساتذة والخبراء بالكلية.

وتأتي هذه الخطوة لتقديم نموذج تدريبي يتسم بالمرونة العالية؛ حيث يعمل الأستاذ الافتراضي دون توقف أو حاجة للنوم، ويمتلك القدرة على الاستماع للنغمة نفسها أو العرض التقديمي ذاته أكثر من خمسين مرة دون كلل.

وتصل تكلفة الانضمام إلى هذا المعسكر التدريبي إلى 699 دولاراً أمريكياً فقط، وهو ما يمثل فارقاً سعرياً شاسعاً مقارنة بالتكلفة السنوية للدراسة المنتظمة في كلية هارفارد للأعمال، والتي تتجاوز 84 ألف دولار سنوياً.

ويهدف هذا التباين في التكلفة إلى إتاحة الخبرات الأكاديمية والتدريبية للكلية لجمهور أوسع من رواد الأعمال حول العالم، دون تحمل الأعباء المالية الضخمة للدراسة التقليدية في الحرم الجامعي.

وأوضحت التغطية الصحفية للمجلة، أن النسخ الرقمية تم إنشاؤها بالتعاون مع منصات متخصصة في تطوير الشخصيات الافتراضية، مثل شركة «هيجن» لتقديم إجابات وتقييمات فورية للمشاركين أثناء محاكاة جلسات عرض المشروعات أمام المستثمرين.

ورغم وجود بعض التحفظات والتشكك من جانب بعض الطلاب تجاه التفاعل مع الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي، فإن الانطباعات العامة أظهرت إقبالاً واستجابة إيجابية من المشاركين الذين استفادوا من الحصول على ملاحظات منهجية مستمرة في أي وقت.