«أوبن إيه آي» تستثمر تريليون دولار خلال 5 سنوات

تعمل شركة «أوبن إيه آي» على وضع استراتيجية شاملة تمتد لخمس سنوات لتحقيق هدفها الطموح باستثمار أكثر من تريليون دولار لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز».

وتهدف الشركة إلى تأمين مصادر جديدة للإيرادات، وإبرام شراكات تمويل بالدين، وجذب تمويلات إضافية لدعم نموها السريع وتوسيع بنيتها التحتية.

وتدرس «أوبن إيه آي» تطوير حلول ذكاء اصطناعي مخصصة للحكومات والشركات، في إشارة إلى توجهها نحو تطبيقات تجارية واسعة النطاق ومصممة خصيصاً لاحتياجات المستخدمين.

كما تجري الشركة محادثات لتوسيع قدراتها الحوسبية عبر مشروع «ستارغيت» بالتعاون مع مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي ودعم تدريب النماذج المتقدمة القادمة.

ورغم نموها السريع، لا تزال «أوبن إيه آي» بعيدة عن تحقيق الربحية، إذ تفوق تكاليفها التشغيلية والتزاماتها الرأسمالية حجم إيراداتها بشكل كبير، ما يفرض عليها ضغوطاً مالية مع استمرارها في التوسع.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الشركة حققت إيرادات تقدر بنحو 4.3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2025، مقابل خسائر بلغت 13.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها.