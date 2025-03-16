مليون درهم جوائز «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» بدورته الثانية

أعلن مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي»، والتي ستتضمن هذا العام 4 فئات رئيسية هي: الصور الفنية والفيديوهات القصيرة والبرمجة والألعاب الإلكترونية، بقيمة جوائز إجمالية تصل إلى مليون درهم.

ويتيح هذا التحدي الأكبر من نوعه فرصة لمهندسي الأوامر البرمجية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي (Prompt Engineering) من مختلف أنحاء العالم لعرض مهاراتهم في توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخدام تطبيقاتها المتنوعة مثل «شات جي بي تي» و«ميد جورني» وغيرهما في إنتاج محتوى جديد ومميز خلال وقت محدد عبر كتابة أوامر برمجية واضحة ودقيقة.

وسيكون باب المشاركة في المرحلة التأهيلية الأولى للتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي متاحاً حتى يوم السبت 22 مارس 2025 عبر الموقع الإلكتروني: (www.challenge.dub.ai/en).

وسيتم اختيار 24 متأهلاً من المتقدمين عبر الموقع من قبل المشاركين الآخرين وفق نظام التصويت للمشاركة في المنافسات النهائية للتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي في دبي على مدار يومين (22 و23 أبريل 2025) ضمن فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» في أبريل المقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

منافسات التحدي

وسيشهد اليوم الأول من «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» منافسات بين كل 6 مشاركين متأهلين في كل فئة من الفئات الأربع الرئيسية في اليوم الأول لمنافسات التحدي تحت أنظار لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين لاختيار 3 مشاركين في كل فئة للمنافسة في الجولة النهائية الختامية في اليوم الثاني، وذلك وفق 3 معايير رئيسية تشمل الدقة والجودة والسرعة.

مواهب ومهارات

وأكد سعيد الفلاسي مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي أن هذا التحدي سيستقطب أبرز المواهب والمهارات من مختلف أنحاء العالم ليلتقوا في دبي ويبدعوا في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تخصصات البرمجة والفن والألعاب والفيديو في أجواء حماسية وتنافسية لتسخير الإمكانات الإيجابية للذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان.

ويقدم «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» فرصة ذهبية لخبراء ومتخصصي الذكاء الاصطناعي من حول العالم لتعزيز التعاون والتواصل وتوسيع شبكة العلاقات فيما بينهم.