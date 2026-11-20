

تستعرض شركة «ميتا»، ضمن مشاركتها في «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، أحدث ابتكاراتها في مجال الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، من خلال تجارب تفاعلية تتيح للزوار استكشاف مستقبل التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا.

وتقدم الشركة الجيل الجديد من النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما فيها نظارات «راي بان ميتا» و«أوكلي» المصممة للأداء، والتي تجمع بين تقنيات الصوت والرؤية متعددة الوسائط، وتتيح التفاعل الرقمي دون الحاجة إلى استخدام اليدين.

أوامر صوتية

وتسلط التجربة الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في فهم السياق المحيط بالمستخدم والاستجابة للأوامر الصوتية، من خلال خاصية «Hey Meta»، التي توفر الوصول إلى المساعد الذكي وتنفيذ مجموعة من المهام باستخدام الصوت.

كما تتيح التجربة للزوار التعرف إلى دور الأجهزة القابلة للارتداء في تسهيل الأنشطة اليومية، وتعزيز الوصول إلى المعلومات وتطوير أساليب التواصل والتفاعل مع البيئة المحيطة.

وتعكس مشاركة «ميتا» التوجه نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الشخصية، لتوفير تجارب رقمية أكثر سهولة وتفاعلاً، وتقليل الاعتماد على الشاشات التقليدية، بما يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل الحوسبة القابلة للارتداء.