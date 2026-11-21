في بعض الأوقات يكون جهاز الموبايل موضوعاً على حامل ويسقط على وجهه سقطة قد يعتبرها البعض بسيطة وغير مؤثرة، لتجد الشاشة قد انكسرت أو تعطل الجهاز عن العمل، ويعتبر وقتها الضمان أن الكسر هو سوء استخدام وغير مشمول فيالضمان، ربما كان ذلك جزءاً من الماضي، حيث باتت الشركات المصنعة للموبايلات عالمياً تتبارى فيما بينها في معايير الحماية والوقاية ضد المياه وضد الكسر، فكيف يتم وضع معايير الحماية، وهل فعلاً باتت بعض الأجهزة ضد الكسر؟

في اختبار تقني أجرته جوجل بقي جهازها «غوغل بيكسل 10a» قادراً على أداء وظائفه بعد 270 سقطة من ارتفاع متر، وهي النتيجة التي سجّلها أيضاً «سامسونغ غالاكسي A57» في الاختبار الأوروبي نفسه، وقد يبدو ارتفاع السقطة قليلاً نسبياً ولكنه المعادل اليومي لسقوط الهواتف من اليد أو أثناء الحمل، إلا أن الاختبارات أغفلت ذكر نوع التربة التي سقط عليها الجهاز وزاوية السقوط، وهي كلها أمور تؤثر على قوة السقوط وتحمل الأجهزة.

وفي مختبرات «هونر»، تحمّل هاتف «X9e Pro» السقوط من ارتفاع ثلاثة أمتار، والاختبار ذكر صراحة كونه سقوطاً حراً غير موجه، وأنه سقط على أرضية من الغرانيت، وهو معيار مختلف في الإعلان عن حماية حقيقية.

وعلى مستوى الحماية من الماء فأغلب الاختبارات الكورية أو الأمريكية لم تعرض اختباراً قاسياً لتحمل المياه، أما «شاومي» الصينية، فاختبرت جانباً آخر من المتانة حين أمضى «ريدمي نوت 15 برو بلس» 24 ساعة مغموراً في الماء على عمق مترين.

تنتمي هذه الأجهزة إلى فئة الهواتف المخصصة للاستخدام اليومي، لكن كل نتيجة تصف حادثاً مختلفاً قد يتعرض له الهاتف. فتكرار السقوط من ارتفاع الجيب يختبر قدرة الجهاز على مواصلة العمل بعد صدمات متتالية، بينما يختبر السقوط من ارتفاع أكبر قدرة الهيكل والشاشة على تحمّل ارتطام أشد. وحين يدخل الماء في المقارنة، يصبح السؤال عن العمق والمدة، أو عن حرارة الماء وقوة اندفاعه.

أيّ الهواتف يتحمّل السقوط؟

أتاح ملصق الهواتف الذكية الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في يونيو 2025 مقارنة الطرز وفق اختبار موحّد للسقوط المتكرر. ويبلغ الهاتف العادي غير القابل للطي الفئة «A»، وهي الأعلى، إذا ظل محتفظاً بوظائفه بعد 270 سقطة على الأقل من ارتفاع متر. وهذا ما حققه «بيكسل 10a» و«غالاكسي A57»، وفق بطاقتي بياناتهما الأوروبيتين. ويركز التقييم على سلامة الوظائف، ما يعني أن ظهور خدوش على الهيكل يظل ممكناً حتى مع بلوغ أعلى فئة.

وفي مراجعة «هونر X9e Pro»، شرح موقع «غادجت إم تك» الماليزي كيف يتعامل هاتف بسماكة 8.08 ملليمترات مع صدمة تبدأ من إحدى زواياه. فداخل الإطار دعامات مقوّسة توزّع قوة الارتطام على مساحة أوسع، وتساعد تقويات معدنية على تخفيف الضغط عن الشاشة واللوحة الإلكترونية. وحصل الهاتف على خمس نجوم من مؤسسة الفحص السويسرية «إس جي إس» لمقاومة السقوط في ظروف قاسية. أما نتيجة الأمتار الثلاثة، فسجّلتها «هونر» في مختبراتها على غرانيت أملس.

وأعلنت «شاومي» أن «ريدمي نوت 15 برو بلس» تحمّل بدوره السقوط على غرانيت أملس من ارتفاع مترين ونصف المتر. وتوضح نتائج الهاتفين الارتفاع والسطح المستخدمين في التجربة، بينما تتيح نتائج «غوغل» و«سامسونغ» مقارنة مباشرة في عدد السقطات لأن الطرازين خضعا لطريقة القياس نفسها.

ماذا تعني تصنيفات IP67 وIP68 وIP69 وIP69K؟

تصف رموز «IP» مدى إحكام جسم الهاتف أمام دخول الغبار والماء. ويعني الرقم الأول «6»، المشترك بين التصنيفات الأربعة، أن الهيكل محكم ضد دخول الغبار. أما الجزء التالي من الرمز فيحدّد اختبار الماء الذي اجتازه الجهاز.

ويظهر الفارق في مثالين يحملان تصنيف «IP68» نفسه. فقد اختبرت «سامسونغ» هاتف «غالاكسي A57» في المياه العذبة على عمق متر ونصف المتر لمدة 30 دقيقة، فيما اختبرت «أبل» هاتف «آيفون 17» حتى عمق ستة أمتار للمدة نفسها. أما وجود «IP69» أو «IP69K» على علبة الهاتف فيفيد في معرفة قدرته على تحمّل الماء المندفع بقوة. ولتحديد قدرته على البقاء تحت السطح، تُقرأ نتيجة اختبار الغمر على حدة.

عشرة أمتار أم 24 ساعة؟

يجمع «هونر X9e Pro» و«ريدمي نوت 15 برو بلس» بين تصنيفات «IP68» و«IP69» و«IP69K»، لكن التفاصيل المنشورة لكل منهما تكشف فرقاً مهماً. فقد اختبرت «هونر» الغمر عند عمق يصل إلى عشرة أمتار. وفي تجربة منفصلة، كرّرت غمر الهاتف 100 ألف مرة على عمق عشرة سنتيمترات فقط. الرقم الأول يصف أقصى عمق أعلنته الشركة، والثاني يصف تكرار التعرّض للماء قرب السطح.

أما «ريدمي»، فاجتاز، وفق «شاومي»، اختباراً أجرته مؤسسة الفحص الألمانية «توف زود» على عمق مترين لمدة 24 ساعة. وهكذا يقدّم اختبار «هونر» رقماً عن ضغط الماء في العمق، ويقدّم اختبار «ريدمي» رقماً عن طول البقاء تحته. ويظل الحكم على مقاومة ارتطام أيٍّ منهما بالأرض معتمداً على اختبار السقوط، إذ لا تمنح تصنيفات الماء والغبار تقييماً لصلابة الشاشة أو الهيكل عند الصدمة.

وتغالي الشركات في إبراز معايير المقاومة للهواتف سواء مقاومة المياه أو السقطات، إلا أنها مقاومة فقط والأجهزة جميعاً لا تزال قابلة للكسر أو التعطل نتيجة المياه، فهي أجهزة مقاومة للسقوط والمياه وليست ضد الكسر أو الغمر، وهو الأمر الذي يجعل هناك خللاً في المعايير، فدعايا الأجهزة جميعا تسويقياً تعتمد على إبراز معايير مقاومة المياه والسقوط، إلا أن الضمان ما يزال يعتبر السقوط أو المياه غير مغطى في الضمان وما يزال يعد سوء استخدام رغماً عن الدعايات، كما أن الهوامش بالخط الصغير والتي تؤكد أن عمر الجهاز يؤثر على درجة المقاومة أغلب الناس لا تقرأها، وهو الأمر الذي يربك المستخدم في كثير من الأحيان.. والسؤال لم يعد إلى أي مدى تتحمل الأجهزة السقوط والمياه، وإنما متى يقبل ضمان تلك الأجهزة الأعطال الناتجة عن المياه أو السقوط تماشياً مع إعلانته؟