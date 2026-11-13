وداعاً للنقاشات التقنية.. أبل تغلق مجتمع الدعم الرسمي في 20 الجاري

في خطوة تنهي واحدة من أقدم منصات التواصل التقني بين مستخدميها، أعلنت شركة «أبل» إغلاق مجتمع الدعم الفني الرسمي التابع لها نهائياً في 20 نوفمبر الجاري، بعد مسيرة امتدت لنحو 28 عاماً، أتاح خلالها للمستخدمين تبادل الخبرات وطرح الأسئلة ومساعدة بعضهم بعضاً في حل المشكلات المتعلقة بأجهزة الشركة وخدماتها.

ووفقاً لما أورده موقع «MacRumors»، نشرت أبل إشعاراً على الصفحة الرئيسية لمجتمع الدعم تعلن فيه موعد الإغلاق، فيما أوقفت بالفعل إمكانية نشر مشاركات جديدة، وحوّلت المنصة إلى وضع القراءة فقط، بما يعني أن المستخدمين لا يزال بإمكانهم الاطلاع على المناقشات والإجابات السابقة، دون القدرة على إضافة أسئلة أو التعليق عليها.

سنوات طويلة

ويعود تاريخ مجتمع الدعم إلى عام 1998، وشهد على مدار سنوات طويلة تغييرات عدة في اسمه وطريقة عمله، إذ عُرف في مرحلة سابقة باسم «Apple Discussions»، قبل أن يحمل اسمه الحالي «Apple Support Community».

وشكّل المنتدى على مدى سنوات مصدراً مهماً للمعلومات والإرشادات التقنية، إذ اعتاد مستخدمو أجهزة أبل اللجوء إليه للبحث عن حلول للمشكلات التي تواجههم، أو الاستفسار عن كيفية استخدام ميزات معينة في هواتف آيفون وأجهزة ماك وغيرها من منتجات الشركة.

كما كانت المناقشات والإجابات المنشورة من المستخدمين تظهر غالباً ضمن النتائج الأولى لمحركات البحث عند البحث عن حلول للأعطال التقنية أو طرق الاستفادة من خصائص أجهزة أبل، حيث أتاح المنتدى تبادل التجارب والحلول العملية بين أصحاب الأجهزة أنفسهم، وإن تفاوتت جودة الإجابات ومدى دقتها.

تقييم دقيق

وفي تعليق على قرار الإغلاق، أوضحت أبل، في تصريح لموقع «MacRumors»، أن الخطوة جاءت «بعد تقييم دقيق للاستراتيجية واحتياجات العملاء»، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الأسباب التي دفعتها إلى إنهاء المنصة.

وأكدت الشركة أن المستخدمين لا يزال بإمكانهم الحصول على الإرشادات والمساعدة الموثوقة من خلال موقع دعم أبل الرسمي، الذي يوفر معلومات حول منتجاتها وخدماتها، إلى جانب أدوات استكشاف المشكلات وإصلاحها.

ويأتي القرار في وقت تتعدد فيه المنصات الرقمية التي يلجأ إليها المستخدمون لتبادل النصائح والخبرات التقنية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي والمجتمعات المتخصصة، وهو ما قد يكون أحد العوامل التي دفعت الشركة إلى إعادة تقييم دور منتداها التقليدي ومدى توافقه مع احتياجات العملاء الحالية.

وبإغلاق هذه المنصة، تطوي أبل صفحة من تاريخ الدعم التقني التفاعلي الذي اعتمد لسنوات على خبرات المستخدمين وتجاربهم المباشرة، لتنقل الباحثين عن المساعدة إلى قنواتها الرسمية وغيرها من المساحات الرقمية المتاحة.