هاتف جديد قابل للطي من سامسونج يخرج من الصين ويطرح في الإمارات للمرة الأولى

تعتزم شركة سامسونج الكورية طرح إصدار خاص من هاتفها القابل للطي «غالاكسي زد فولد 8 ألترا» في دولة الإمارات، مستوحى من سلسلة W التي ظلت مخصصة للسوق الصينية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخامس والخمسين في ديسمبر المقبل.

وتشير معلومات خاصة حصلت عليها "البيان" إلى أن الشركة تخطط لطرح نسختين من الهاتف باللونين الأحمر والأسود، مع تشطيبات جلدية وتفاصيل تصميمية مختلفة عن الإصدار التقليدي، على أن يبدأ طرحهما في الأول من ديسمبر، بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، مثلما فعلت سامسونج من قبل بطرح التراي فولد في الإمارات بعيد الاتحاد أيضاً.

وإذا مضت الشركة في هذه الخطط، فستكون المرة الأولى التي تطرح فيها سامسونج إصداراً من سلسلة W رسمياً خارج الصين، بعدما اقتصرت هذه الهواتف على السوق الصينية لسنوات، ضمن شراكة مع شركة الاتصالات الصينية «تشاينا تيليكوم».

ويأتي ذلك بينما تستعد سامسونج للكشف عن الجيل الجديد من السلسلة في الصين، الذي يتوقع أن يحمل اسم W27، خلال حدث رسمي في الصين يوم 29 أكتوبر الجاري.

وكشفت تقارير نشرها موقعا «أندرويد أثوريتي» و«جي إس إم أرينا» عن صور مسربة للهاتف الجديد، يظهر فيها باللون الأزرق الداكن مع إطار ذهبي ووحدة كاميرات خلفية تحمل تشطيبات ذهبية، إلى جانب الشعار الصيني المميز للسلسلة.

ومن المتوقع أن يعتمد W27 على المكونات الأساسية لهاتف «غالاكسي زد فولد 8 ألترا»، بما فيها شاشة داخلية قابلة للطي بقياس 8 بوصات، وشاشة خارجية بقياس 6.5 بوصات، ومعالج «سناب دراغون 8 إيليت الجيل الخامس»، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة للغاية بدقة 50 ميغابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

ولم تتأكد بعد المواصفات النهائية للهاتف W27 أو الاختلافات التقنية التي قد يحملها مقارنة بنسخة فولد 8 ألترا، خصوصاً فيما يتعلق بسعة الذاكرة والبرمجيات والملحقات المرفقة.

وكانت سامسونج قد طرحت هاتف W26 في الصين خلال أكتوبر 2025، باعتباره نسخة خاصة من «غالاكسي زد فولد 7»، مع تعديلات في التصميم وبعض الإمكانات التقنية.

وجاء الهاتف باللونين الأحمر والأسود مع إطار ذهبي وحلقات ذهبية حول الكاميرات الثلاث، إضافة إلى شعار صيني على الغطاء الخلفي، في حين احتفظ بالمواصفات الأساسية لفولد 7، ومنها الشاشة الداخلية بقياس 8 بوصات والكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميغابكسل.

لكن الاختلافات لم تقتصر على التصميم، إذ زودت سامسونج هاتف W26 بذاكرة عشوائية سعة 16 غيغابايت في نسختي التخزين 512 غيغابايت و1 تيرابايت، مقارنة بذاكرة 12 غيغابايت في نسخة فولد 7 بسعة 512 غيغابايت، بينما توفرت نسخة فولد 7 بسعة 1 تيرابايت بذاكرة 16 غيغابايت أيضاً.

وأضافت الشركة إلى W26 إمكانية إجراء المكالمات وإرسال الرسائل عبر نظام الأقمار الاصطناعية الصيني «تيانتونغ»، وهي ميزة لم تتوفر في النسخة العالمية من فولد 7.

وشملت الاختلافات كذلك بعض أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة للسوق الصينية، إلى جانب علبة بيع تحتوي على شاحن بقدرة 25 واط وغطاء حماية من ألياف كيفلار، في حين لم تتضمن علبة فولد 7 التقليدية شاحناً.

وبدأت أسعار W26 في الصين من 16999 يواناً لنسخة 512 غيغابايت، ووصلت إلى 18999 يواناً لنسخة 1 تيرابايت.

وتشير هذه الاختلافات إلى أن سلسلة W لا تمثل جيلاً تقنياً منفصلاً عن هواتف فولد، وإنما إصداراً خاصاً يجمع بين المكونات الأساسية نفسها وتعديلات في التصميم والتجهيزات وبعض المزايا الموجهة إلى السوق المستهدفة.

ولا تزال أسعار النسختين المرتقبتين في الإمارات، والكميات التي ستطرح منهما، والتفاصيل النهائية للتصميم غير معلنة، في انتظار الكشف عن الهاتف الجديد في الصين وتحديد مواصفات الإصدار المخصص للسوق الإماراتية.