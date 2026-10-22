«أوبو» تطلق «فايند X10» في الإمارات

أعلنت شركة «أوبو» إطلاق سلسلتها الجديدة «فايند X10» في الإمارات، بأسعار تبدأ من 5199 درهماً لهاتف «فايند X10»، وتصل إلى 6399 درهماً لطراز «فايند X10 برو ماكس»، على أن يبدأ الطلب المسبق في 30 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 5 نوفمبر، قبل طرح الهاتفين للبيع رسمياً في 6 نوفمبر 2026. ويشمل الإطلاق أيضاً أسواق عُمان وقطر والبحرين والكويت.

ويتوفر الطرازان بذاكرة عشوائية سعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 512 جيجابايت. ويحصل المشترون خلال فترة الطلب المسبق على ساعة «أوبو ووتش S» وسماعات «أوبو إنكو Air5 برو»، إلى جانب ضمان لحماية الشاشة لمدة 12 شهراً وضمان ممدد لمدة مماثلة، بقيمة إجمالية للهدايا والمزايا تبلغ 2099 درهماً.

وتركز السلسلة الجديدة على التصوير، عبر تقنيات طُورت بالتعاون مع «هاسلبلاد»، إذ يضم «فايند X10» كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، بينما يأتي «برو ماكس» بثلاث كاميرات خلفية بالدقة نفسها، تشمل الكاميرا الرئيسية وفائقة الاتساع والتقريب.

وتدعم السلسلة محرك معالجة الصور «LUMO» لتحسين دقة الألوان والتفاصيل، إلى جانب تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 8K، وميزات احترافية لتحرير المقاطع وإعادة تأطيرها.

ويضم الهاتفان بطارية بسعة 8000 مللي أمبير لكل منهما، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط، واللاسلكي بقدرة 50 واط. وتبلغ مساحة الشاشة 6.59 بوصات للطراز الأساسي و6.78 بوصات لـ«برو ماكس»، بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز وذروة سطوع تبلغ 3600 شمعة.

وتعمل السلسلة بنظام «ColorOS 17»، الذي يقدم أدوات ذكاء اصطناعي لتنظيم الملفات والتخطيط للرحلات وتحرير الصور، فضلاً عن تقنيات للكشف عن محاولات الاحتيال أثناء المكالمات.

ويعمل الطراز الأساسي بمعالج «Dimensity 9600M»، مقابل «Dimensity 9600 Pro» للإصدار الأعلى، مع أنظمة تبريد متطورة ومقاومة للماء والغبار بمعايير IP66 وIP68 وIP69.

كما تُطرح مجموعة عدسات التقريب من «هاسلبلاد» الخاصة بطراز «برو ماكس» بشكل منفصل بسعر 999 درهماً.