حيلة بسيطة توقف تشغيل " Spotify" التلقائية في سيارتك؟

قد تتحول لحظة تشغيل السيارة إلى مصدر إزعاج عندما تنطلق الموسيقى أو حلقات البودكاست أو الكتب الصوتية تلقائياً، بمجرد اتصال الهاتف بنظام Android Auto، حتى من دون أن يطلب السائق ذلك، إلا أن الحل قد يكون أبسط مما تتوقع، ولا يتطلب في كثير من الحالات سوى تغيير إعداد واحد.

وتكمن المشكلة في أن النظام يستأنف تشغيل المحتوى الصوتي من النقطة التي توقف عندها آخر مرة، وبمستوى الصوت المستخدم سابقاً، سواء كان الاتصال بالسيارة عبر كابل USB أو لاسلكياً، بما في ذلك استخدام محولات الاتصال، وقد يكون ذلك مزعجاً في الصباح، أو مشتتاً للانتباه قبل الانطلاق، خصوصاً إذا كان المحتوى غير مناسب للاستماع إليه برفقة الأطفال.

ويمكن للمستخدمين البدء من إعدادات Android Auto على هواتفهم، عبر اتباع المسار التالي: الإعدادات ← الأجهزة المتصلة ← Android Auto ← بدء التشغيل (Startup) ، بعد ذلك، ينبغي تعطيل خيار "بدء تشغيل الموسيقى تلقائياً لمنع النظام من استئناف التشغيل فور اتصاله بالسيارة. وإذا تعذر العثور على الخيار، يمكن البحث عن Android Auto مباشرة في إعدادات الهاتف.

ويُعد هذا الإجراء الحل الأول الذي يستحق التجربة، وقد يكون كافياً لإنهاء المشكلة لدى كثير من المستخدمين.

أما في حال إذا لم يؤدِ تعطيل الخيار إلى حل المشكلة، فقد يكون السبب مرتبطاً باتصال البلوتوث، وليس بإعدادات Android Auto وحدها.

إذ يستخدم النظام البلوتوث لتوجيه المكالمات الهاتفية وإجراء الاتصال الأولي بين الهاتف والسيارة، وفي بعض الحالات، يمكن تجربة حذف الهاتف من قائمة أجهزة البلوتوث المحفوظة في السيارة، ثم إعادة توصيله باستخدام كابل USB فقط، إذا كان نظام السيارة يدعم ذلك. ومع ذلك، تختلف النتائج بحسب نوع السيارة والهاتف وطريقة الاتصال.

قد يلاحظ بعض المستخدمين استمرار تشغيل تطبيق Spotify تلقائياً حتى بعد تعطيل خيار بدء الموسيقى، وهي مشكلة تكررت في منتديات دعم التطبيق على مدار سنوات.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن نظام السيارة هو المسؤول، فقد تؤثر أجهزة البلوتوث الأخرى المقترنة بالهاتف، مثل سماعات الأذن ومكبرات الصوت، في سلوك التشغيل التلقائي أيضاً.

البلوتوث

وبحسب فريق دعم Spotify، يعتمد هذا السلوك على طريقة تفاعل جهاز البلوتوث مع واجهة البرمجة الخاصة بالتطبيق (API)، ما يعني أن سبب المشكلة قد يختلف من جهاز إلى آخر.

وفي المحصلة، يُنصح بالبدء بتعطيل التشغيل التلقائي من إعدادات Android Auto، ثم اختبار الاتصال عبر USB إذا استمرت المشكلة، مع التحقق من الأجهزة الأخرى المقترنة بالهاتف. وتساعد هذه الخطوات على استعادة التحكم في المحتوى الصوتي وتجنب المفاجآت المزعجة عند تشغيل السيارة.