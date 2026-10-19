تسريبات سامسونج Galaxy S27 Ultra تكشف مفاجآت في التصميم والمعالج والسعر

تتجه أنظار عشاق الهواتف المتحركة إلى هاتف سامسونغ Galaxy S27 Ultra المرتقب، وسط تسريبات تتحدث عن تغييرات في التصميم والأداء، واحتمالات لإعادة ترتيب الفئات داخل سلسلة Galaxy S27، بالتزامن مع توقعات بارتفاع الأسعار.

ورغم أن هذه التغييرات ستتيح تحسينات عملية لبعض المستخدمين، إلا أنها تثير تساؤلات بشأن خيارات المعالج والميزات التي قد تختفي من بعض الطرازات.

وبحسب تقرير نشره موقع «Geeky Gadgets» فإن التسريبات المتداولة ترسم صورة أولية لهاتف يجمع بين تعديلات تصميمية وتطورات محتملة في الأداء، لكن بعض التفاصيل لا تزال غير مؤكدة، ما يجعل الحكم النهائي على الجهاز مرهوناً بالمواصفات التي ستعلنها سامسونغ رسمياً.

هاتف أكثر سماكة

تشير التسريبات إلى أن سامسونغ قد تقلص حواف الشاشة في Galaxy S27 Ultra إلى ما يتراوح بين 1.21 و1.28 ملليمتر، مقارنة بنحو 1.32 ملليمتر في Galaxy S26 Ultra. ورغم أن الفارق يبدو محدوداً، فإن تقليص الحواف يمنح الشاشة مساحة عرض أكبر نسبياً، ويوفر تجربة مشاهدة أفضل.

في المقابل، قد يشهد تصميم الكاميرات تغييراً أوضح، مع منصة أعرض وبروز أكثر سماكة يبلغ 4.64 ملليمتر، وقد يصل السمك الإجمالي للهاتف إلى 12.61 ملليمتر، ما يجعله أكثر سماكة من الجيل السابق، إذا صحت هذه المعلومات.

وقد يساعد التصميم الجديد على تقليل تمايل الهاتف عند وضعه على سطح مستوٍ، إلا أن زيادة السماكة قد لا تلقى ترحيباً لدى المستخدمين الذين يفضلون الأجهزة الأقل حجماً ووزناً. وحتى الآن، لا توجد مواصفات رسمية مؤكدة تحسم شكل التصميم النهائي.

معالج قوي ومخاوف بشأن الحرارة

على مستوى الأداء، تتحدث التسريبات عن احتمال اعتماد الهاتف على معالج «Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6» من كوالكوم، والموجه إلى تشغيل الألعاب والتطبيقات المتطلبة وتنفيذ مهام متعددة بكفاءة عالية.

لكن التقرير يشير إلى مخاوف محتملة تتعلق بارتفاع الحرارة وتراجع الأداء عند الضغط المستمر على المعالج، وهي مشكلة تُعرف بخفض الأداء الحراري، إذ يقلل النظام سرعة المعالجة للحد من الحرارة الزائدة.

وتشير المعلومات المتداولة أيضاً إلى احتمال استخدام سامسونغ معالج «Exynos 2700» في بعض الأسواق، بدلاً من الاعتماد على معالج كوالكوم في جميع المناطق، وقد يؤدي هذا الخيار إلى اختلافات في الأداء والكفاءة بين النسخ المخصصة للأسواق المختلفة، إذا تأكدت هذه الخطوة.

تبقى هذه التفاصيل في إطار التسريبات، ولا تكفي وحدها للحكم على أداء الهاتف الفعلي قبل اختباره عملياً.

فئة Pro جديدة وميزة تختفي

من بين التغييرات المحتملة، توسيع عائلة Galaxy S27 بإضافة طراز Pro، قد يحصل على تحسينات موجهة إلى المستخدمين المحترفين، تشمل قدرات تصوير متقدمة أو إمكانات معالجة أفضل. لكن التقرير لم يقدم تأكيداً رسمياً لهذه الفئة أو تفاصيل نهائية عن مواصفاتها.

في المقابل، تتحدث التسريبات عن احتمال إزالة تقنية النطاق فائق العرض (UWB) من هاتفي Galaxy S27 وGalaxy S27 Plus. وتتيح هذه التقنية تحديد المواقع بدقة والتفاعل مع الأجهزة المتوافقة، بما في ذلك بعض أدوات التتبع والأنظمة الذكية.

هل تستحق التغييرات زيادة السعر؟

تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع أسعار سلسلة Galaxy S27، وهو ما قد يزيد حساسية المستخدمين تجاه أي تقليص في الميزات، فإذا ارتفعت الأسعار بالتزامن مع اختلاف المعالجات بين الأسواق أو غياب بعض التقنيات، فقد تصبح المقارنة بين الطرازات أكثر أهمية قبل الشراء.

تبدو التسريبات الأولية واعدة من ناحية تصميم الشاشة وتطوير الإمكانات، لكنها تترك أسئلة مفتوحة بشأن الحرارة والسماكة والميزات والأسعار.