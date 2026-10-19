نقطة برتقالية غامضة على ساعة سامسونغ الذكية.. ماذا تعني؟

قد يلاحظ مستخدمو ساعات «سامسونغ غالاكسي ووتش» الذكية ظهور نقطة برتقالية صغيرة على الجانب الأيسر من الشاشة، من دون معرفة دلالتها أو سبب استمرارها في الظهور. ورغم بساطة هذه العلامة، فإنها تؤدي وظيفة عملية تساعد المستخدم على متابعة الإشعارات الواردة، وتذكّره بوجود رسائل أو تنبيهات لم يطّلع عليها بعد.

وتُعد هذه النقطة إحدى العلامات المميزة في واجهة ساعات «Galaxy Watch»، إذ تعتمد سامسونغ على مؤشرات بصرية صغيرة لعرض المعلومات المهمة، بما يتناسب مع مساحة الشاشة المحدودة، من دون الحاجة إلى فتح القوائم أو التنقل بين التطبيقات في كل مرة.

تعمل النقطة البرتقالية بوصفها مؤشراً إلى وجود إشعارات جديدة لم يقرأها المستخدم. وتظل ظاهرة على واجهة الساعة ما دامت هناك إشعارات معلقة، ثم تختفي بعد الاطلاع عليها جميعاً.

وبذلك، يمكن للمستخدم معرفة ما إذا كانت هناك تنبيهات تستدعي المراجعة بمجرد النظر إلى الشاشة، حتى من دون فتح قائمة الإشعارات مباشرة. وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة لمن يعتمدون على ساعاتهم الذكية لمتابعة الرسائل والتنبيهات أثناء العمل أو التنقل أو ممارسة الأنشطة اليومية.

تنبيه مختلف

أما إذا ظهرت النقطة باللون الأحمر بدلاً من البرتقالي، فقد يكون ذلك مرتبطاً بمؤشر أو تنبيه مختلف، وفقاً لطراز الساعة وإصدار النظام والإعدادات المستخدمة؛ لذلك يُفضّل فتح الإشعارات والتحقق من محتواها بدلاً من الاعتماد على اللون وحده لتحديد درجة أهميتها.

على الرغم من أن ظهور النقطة أمر طبيعي ولا يعني وجود خلل في الساعة، قد يفضّل بعض المستخدمين إخفاءها للحفاظ على واجهة أكثر بساطة، خصوصاً لمن لا يرغبون في رؤية مؤشرات مستمرة على الشاشة.

ويمكن تعطيلها مباشرة من الساعة عبر الدخول إلى الإعدادات، ثم الإشعارات، وبعدها الإعدادات المتقدمة، وإيقاف خيار «مؤشر الإشعارات الجديدة على واجهة الساعة»، مع اختلاف طفيف محتمل في أسماء القوائم بحسب إصدار النظام.

كما يمكن إجراء ذلك من هاتف سامسونغ المرتبط بالساعة، عبر تطبيق Galaxy Wearable، ثم الدخول إلى إعدادات الساعة، واختيار الإشعارات، وبعدها إعدادات الإشعارات المتقدمة، وتعطيل المؤشر.

رموز أخرى

لا تقتصر المعلومات التي تعرضها «غالاكسي ووتش» على النقطة البرتقالية، إذ تتضمن الشاشة رموزاً أخرى تساعد المستخدم على فهم حالة الاتصال والوظائف النشطة.

ومن أبرزها رمز الهاتف الذي يتوسطه خط، ويشير عادةً إلى انقطاع اتصال البلوتوث بين الساعة والهاتف. أما المستطيل الذي يتوسطه رمز سحابة، فقد يدل على اتصال الساعة بالهاتف عبر شبكة الهاتف المحمول أو «واي فاي» بدلاً من البلوتوث، وفقاً لطراز الجهاز وإعداداته.

ويشير رمز القفل إلى أن الساعة مقفلة وتحتاج إلى إدخال رمز التعريف الشخصي (PIN) أو وسيلة المصادقة المعتمدة لفتحها. وفي المقابل، تظهر نوتة موسيقية زرقاء عند وجود نشاط متعلق بتطبيق الموسيقى، وقد يتيح النقر عليها الوصول إلى عناصر التحكم في الصوت.

كذلك، قد يظهر رمز هاتف أخضر عند استخدام الساعة أو الهاتف المتصل بها لإجراء مكالمة، ما يتيح للمستخدم التعرف سريعاً إلى حالة الاتصال.

عناصر جمالية

وتوضح هذه المؤشرات أن الرموز الصغيرة على الساعات الذكية ليست مجرد عناصر جمالية، بل أدوات عملية تختصر المعلومات وتسهّل الوصول إليها. ومعرفة دلالاتها تساعد المستخدم على التعامل مع جهازه بثقة أكبر، والاستفادة من وظائفه اليومية من دون الالتباس بين التنبيهات العادية ومشكلات الاتصال أو الإعدادات.