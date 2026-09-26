شاومي تطرح سلسلة «ريدمي نوت 17» في الإمارات ‏





أعلنت شركة «شاومي» طرح سلسلة هواتف ريدمي نوت 17 في الإمارات، وتشمل أربعة طرازات، يتصدرها ريدمي نوت 17 برو ‏ماكس 5 جي المزود ببطارية تبلغ سعتها 10 آلاف مللي أمبير، في وقت تتجه فيه شركات الهواتف إلى زيادة سعات البطاريات ‏وتحسين سرعات الشحن في الفئة المتوسطة.‏

وتضم السلسلة الجديدة هواتف ريدمي نوت 17 برو ماكس 5 جي وريدمي نوت 17 برو 5 جي وريدمي نوت 17 5 جي وريدمي نوت ‏‏17، مع اختلافات في المواصفات وسعات التخزين والأسعار بين الطرازات.‏

ويأتي طراز «برو ماكس»، الذي يظهر للمرة الأولى ضمن سلسلة «ريدمي نوت»، ببطارية سعتها 10 آلاف مللي أمبير في معظم ‏الأسواق، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن العكسي بقدرة 27 واط.‏

وتقول «شاومي» إن البطارية يمكن أن توفر ما يصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام بشحنة واحدة، وفق ظروف الاختبارات التي ‏تعتمدها الشركة.‏

ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراغون 6 الجيل الخامس، ويضم شاشة أموليد بقياس 6.83 بوصة ودقة 1.5 كيه، مع سطوع أقصى معلن ‏يبلغ 3500 شمعة، إضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل مزودة بمثبت بصري، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميغابكسل، ‏وأخرى أمامية بدقة 32 ميغابكسل.‏

كما يحمل الهاتف تصنيفات آي بي 66 وآي بي 68 وآي بي 69 وآي بي 69 كيه لمقاومة الماء والغبار.‏

وتقول الشركة إن طرازي «برو» اجتازا اختبارات سقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار وفق اختبارات «إس جي إس»، إضافة ‏إلى اختبار لمقاومة الماء على عمق مترين لمدة 72 ساعة في ظروف مخبرية محددة.‏

أما ريدمي نوت 17 برو 5 جي فيأتي ببطارية سعتها 8340 مللي أمبير وشحن بقدرة 67 واط، مع شاشة أموليد بقياس 6.83 بوصة ‏وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل.‏

وتبلغ سعة بطارية كل من ريدمي نوت 17 5 جي وريدمي نوت 17 نحو 7700 مللي أمبير، مع دعم الشحن بقدرة 45 واط.‏

وقالت الشركة إن بطاريات السلسلة تعتمد تقنية السيليكون والكربون، وإنها مصممة للاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من سعتها بعد ‏‏1600 دورة شحن، وهي أرقام تستند إلى اختبارات الشركة وقد تختلف النتائج الفعلية باختلاف ظروف الاستخدام.‏

وفي جانب التصوير، تستخدم هواتف السلسلة كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، مع مثبت بصري في طرازي «برو‏‎»‎‏.‏

ويدعم «برو ماكس» تصوير الفيديو بدقة ‏‎4‎‏ كيه بمعدل 30 إطاراً في الثانية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعديل الصور المعتمدة ‏على الذكاء الاصطناعي.‏

وفي الإمارات، يبدأ سعر ريدمي نوت 17 من ‏‎1059‎‏ درهماً لنسخة بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت وسعة تخزين 256 غيغابايت، فيما ‏يبلغ سعر ريدمي نوت 17 5 جي بنسخة 6+128 غيغابايت ‏‎1299‎‏ درهماً.‏

ويتوفر ريدمي نوت 17 برو 5 جي بسعر ‏‎1499‎‏ درهماً لنسخة 8+256 غيغابايت، و‎1749‎‏ درهماً لنسخة 8+512 غيغابايت.‏

أما ريدمي نوت 17 برو ماكس 5 جي فيبدأ سعره من ‏‎1799‎‏ درهماً لنسخة 8+256 غيغابايت، ويصل إلى ‏‎1999‎‏ درهماً لنسخة ‏‏8+512 غيغابايت.‏