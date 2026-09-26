شاومي تطرح سلسلة «ريدمي نوت 17» في الإمارات ‏

أعلنت شركة «شاومي» طرح سلسلة هواتف ريدمي نوت 17 في الإمارات، وتشمل أربعة طرازات، يتصدرها ريدمي نوت 17 برو ماكس 5 جي المزود ببطارية تبلغ سعتها 10 آلاف مللي أمبير، في وقت تتجه فيه شركات الهواتف إلى زيادة سعات البطاريات وتحسين سرعات الشحن في الفئة المتوسطة.
وتضم السلسلة الجديدة هواتف ريدمي نوت 17 برو ماكس 5 جي وريدمي نوت 17 برو 5 جي وريدمي نوت 17 5 جي وريدمي نوت 17، مع اختلافات في المواصفات وسعات التخزين والأسعار بين الطرازات.
ويأتي طراز «برو ماكس»، الذي يظهر للمرة الأولى ضمن سلسلة «ريدمي نوت»، ببطارية سعتها 10 آلاف مللي أمبير في معظم الأسواق، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن العكسي بقدرة 27 واط.
وتقول «شاومي» إن البطارية يمكن أن توفر ما يصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام بشحنة واحدة، وفق ظروف الاختبارات التي تعتمدها الشركة.
ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراغون 6 الجيل الخامس، ويضم شاشة أموليد بقياس 6.83 بوصة ودقة 1.5 كيه، مع سطوع أقصى معلن يبلغ 3500 شمعة، إضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل مزودة بمثبت بصري، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 32 ميغابكسل.
كما يحمل الهاتف تصنيفات آي بي 66 وآي بي 68 وآي بي 69 وآي بي 69 كيه لمقاومة الماء والغبار.
وتقول الشركة إن طرازي «برو» اجتازا اختبارات سقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار وفق اختبارات «إس جي إس»، إضافة إلى اختبار لمقاومة الماء على عمق مترين لمدة 72 ساعة في ظروف مخبرية محددة.
أما ريدمي نوت 17 برو 5 جي فيأتي ببطارية سعتها 8340 مللي أمبير وشحن بقدرة 67 واط، مع شاشة أموليد بقياس 6.83 بوصة وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل.
وتبلغ سعة بطارية كل من ريدمي نوت 17 5 جي وريدمي نوت 17 نحو 7700 مللي أمبير، مع دعم الشحن بقدرة 45 واط.
وقالت الشركة إن بطاريات السلسلة تعتمد تقنية السيليكون والكربون، وإنها مصممة للاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من سعتها بعد 1600 دورة شحن، وهي أرقام تستند إلى اختبارات الشركة وقد تختلف النتائج الفعلية باختلاف ظروف الاستخدام.
وفي جانب التصوير، تستخدم هواتف السلسلة كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، مع مثبت بصري في طرازي «برو».
ويدعم «برو ماكس» تصوير الفيديو بدقة 4 كيه بمعدل 30 إطاراً في الثانية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعديل الصور المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وفي الإمارات، يبدأ سعر ريدمي نوت 17 من 1059 درهماً لنسخة بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت وسعة تخزين 256 غيغابايت، فيما يبلغ سعر ريدمي نوت 17 5 جي بنسخة 6+128 غيغابايت 1299 درهماً.
ويتوفر ريدمي نوت 17 برو 5 جي بسعر 1499 درهماً لنسخة 8+256 غيغابايت، و1749 درهماً لنسخة 8+512 غيغابايت.
أما ريدمي نوت 17 برو ماكس 5 جي فيبدأ سعره من 1799 درهماً لنسخة 8+256 غيغابايت، ويصل إلى 1999 درهماً لنسخة 8+512 غيغابايت.