"باكارد بيل" تعود من التسعينيات

العلامة الشهيرة التي ارتبطت في التسعينيات بأجهزة الكمبيوتر البيج وشاشات CRT وأصوات مودم الاتصال الهاتفي تعود إلى الأسواق من جديد، لكن هذه المرة بألوان وتصاميم عصرية وتحت مظلة Acer، مع مفاجأة قد تخيب آمال محبيها في الولايات المتحدة.

خلال معرض IFA 2026، كشفت شركة Acer عن إعادة إطلاق Packard Bell، لكن بصورة مختلفة تمامًا عن الماضي. فقد اختفى اللون البيج تقريبًا، وحلّت مكانه ألوان أكثر جرأة، بينها البرتقالي والبنفسجي والأخضر والأصفر، فيما توسعت العلامة لتشمل منتجات تتجاوز أجهزة الكمبيوتر.

تقنية استهلاكية

وتنتمي Packard Bell حاليًا إلى مجموعة Acer، التي تقدمها كعلامة للتقنية الاستهلاكية بأسعار مناسبة وسهولة في الاستخدام، تحت شعار «Tech it easy».

لكن المفارقة الكبرى أن المنتجات الجديدة لن تُطرح في الولايات المتحدة حاليًا، بل ستتوافر للمستهلكين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فقط.

من أبرز منتجات العودة حاسوب DotBook المحمول، المزود بشاشة IPS قياس 14.5 بوصة ودقة 1920×1200 بكسل، ومعالج Intel Core 3 N355، وذاكرة تصل إلى 16 غيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 غيغابايت.

الاستخدام اليومي

ويزن الجهاز أقل من 1.3 كيلوغرام، مع بطارية تصل إلى سبع ساعات، ويبدأ سعره من 499 يورو. وتضع هذه المواصفات الجهاز ضمن فئة الاستخدام اليومي، مثل تصفح الإنترنت ومشاهدة المحتوى والعمل، وليس ضمن الحواسيب المحمولة الفاخرة.

لكن عودة باكارد بيل لا تتوقف عند الكمبيوتر؛ إذ تشمل التشكيلة DotLoop، وهو مشغل أسطوانات بتصميم حقيبة سفر، وهاتف DotLine يدعم 4G، ونظارات صوتية DotLook، إلى جانب سماعات وإضاءة حلقية وإكسسوارات مكتبية، بل وجهاز بخار صغير متصل بالإنترنت بالتعاون مع Steasy.

تاريخ

تكتسب العودة أهمية خاصة بسبب التاريخ الأميركي للعلامة، ففي أوائل التسعينيات، كانت أجهزة Packard Bell تُباع في متاجر كبرى مثل Walmart وBest Buy وCostco وSears، ما جعلها جزءًا من تجربة شراء الكمبيوتر لدى ملايين الأسر.

وبحلول 1994، تجاوزت الشركة IBM لتصبح ثالث أكبر مصنع لأجهزة الكمبيوتر الشخصي في الولايات المتحدة، بحصة سوقية بلغت نحو 11.5% وفق بيانات الشركة.

وتملك Acer علاقة بـPackard Bell منذ 2008، عندما استحوذت على 75% من الشركة الأم مقابل 45.8 مليون دولار. كما سبق لها إعادة إحياء علامة Gateway في الولايات المتحدة عام 2020.

وتقول Acer إن طرح DotBook قد يبدأ في سبتمبر أو خلال الربع الأخير من 2026، مع اختلاف الأسعار والتوافر حسب السوق.

سوق جديدة

وهكذا تعود Packard Bell، لكن ليس إلى الماضي الذي صنعت فيه شهرتها، بل إلى سوق جديدة، وبمنتجات جديدة، ومن دون الولايات المتحدة... على الأقل حتى الآن.

إذا أردت، أستطيع أيضًا جعله أكثر إثارة وملاءمة للنشر في المواقع الإخبارية، مع عنوان أقوى وافتتاحية «تشد القارئ» من السطر الأول.