هل تعرف الفرق بين " أبل واليت" و"أبل باي" ؟

يستخدم الناس غالبًا اسمي "Apple Wallet" و"Apple Pay" وكأنهما يشيران إلى الخدمة نفسها، ويختلط عليهم الأمر، خصوصًا عند الدفع باستخدام هاتف آيفون، إلا أن كل منهما يؤدي وظيفة مختلفة، وإن كانتا تعملان معًا بصورة وثيقة.

ببساطة، يمكن النظر إلى Apple Wallet باعتبارها المحفظة الرقمية التي تحتفظ ببطاقاتك وتذاكرك ووثائقك الرقمية، بينما تمثل Apple Pay خدمة الدفع التي تتيح لك استخدام البطاقات المخزنة في "المحفظة" لإتمام عمليات الشراء.

إرسال الأموال

أما Apple Cash، فهو جزء آخر من المنظومة، مخصص بصورة أساسية لإرسال الأموال واستقبالها بين الأشخاص.

أما "محفظة أبل" فهو التطبيق الموجود على أجهزة آيفون، وله أداة مرافقة على ساعة أبل، ويعمل كمحفظة رقمية تجمع عددًا من الأشياء التي تحملها عادةً في محفظتك التقليدية.

وثائق رقمية

ويمكن أن تضم المحفظة، بحسب ما تدعمه الخدمات والجهات في بلدك، أشياء مثل: بطاقات الائتمان والخصم، بطاقات الصعود إلى الطائرة، تذاكر الحفلات والفعاليات، بطاقات الولاء الخاصة بالمتاجر، بعض أنواع بطاقات الهوية والوثائق الرقمية، بالإضافة إلى بطاقات وخدمات أخرى تدعمها المنظومة.

وجود بطاقة داخل Apple Wallet لا يعني أنك تستخدم Apple Pay في كل مرة، فالمحفظة هي المكان الذي تُخزن فيه البطاقات والوثائق الرقمية، بينما Apple Pay هي التقنية والخدمة التي تستخدمها عند الدفع.

خدمة الدفع الرقمية من أبل، تسمح لك باستخدام بطاقاتك المخزنة في المحفظة للشراء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت والتطبيقات التي تدعم الخدمة.

فعند الدفع داخل متجر، على سبيل المثال، تقرّب جهاز آيفون من جهاز الدفع الذي يدعم تقنية NFC، ثم تضغط مرتين على الزر الجانبي، قبل تأكيد هويتك باستخدام تقنيات التعرف على الوجه أو البصمة أو حتى رمز الدخول، وذلك بحسب الجهاز والإعدادات.

أما عند التسوق عبر الإنترنت، فتظهر Apple Pay كخيار دفع في المواقع والتطبيقات المدعومة، حيث تختار البطاقة التي تريد استخدامها، ثم تؤكد العملية بالطريقة المطلوبة.

و يمكن تلخيص العلاقة بينهما ببساطة وهي أن محفظة آبل

هي المكان الذي توجد فيه بطاقاتك الرقمية، أما آبل باي فهي الخدمة التي تستخدم تلك البطاقات للدفع.

وعندما تضيف بطاقة دفع إلى Apple Wallet، لا تقوم Apple ببساطة بتخزين رقم بطاقتك الحقيقي ثم إرساله إلى المتجر عند كل عملية شراء.

بدلًا من ذلك، تُنشئ Apple رقمًا فريدًا مرتبطًا بالجهاز والبطاقة، يُعرف باسم Device Account Number (DAN)، ويتم تخزينه في شريحة Secure Element الموجودة في الجهاز، والمخصصة لحماية المعلومات الحساسة.

وعند إجراء عملية شراء، يتم إرسال هذا الرقم إلى التاجر إلى جانب رمز أمان فريد خاص بالمعاملة.

معلومات خاصة

والنتيجة المهمة هنا أن التاجر لا يحصل على رقم بطاقة الائتمان أو الخصم الحقيقي الخاص بك.

وهذا أحد الأسباب التي تجعل Apple Pay مختلفة عن مجرد حفظ صورة البطاقة داخل الهاتف، فالنظام مصمم بحيث يستخدم بيانات دفع رمزية ومعلومات أمان خاصة بالمعاملة بدلًا من مشاركة رقم البطاقة الحقيقي مع المتجر.

لماذا يطلب منك آيفون تأكيد هويتك؟

إذا سبق لك استخدام Apple Pay، فمن المؤكد أنك لاحظت أن الهاتف يطلب عادةً التحقق من هويتك قبل إتمام عملية الدفع.

يتم ذلك باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز الدخول، بحسب الجهاز، حيث يهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن الشخص الذي يحمل الهاتف هو صاحب البطاقة أو الجهاز المصرح له باستخدامها.

وعند الدفع عبر الإنترنت، قد يُطلب منك أيضًا تأكيد العملية، سواء كنت تشتري تطبيقًا، أو تطلب طعامًا، أو تتسوق عبر Safari.

وبما أن البطاقات موجودة داخل Wallet، يمكنك اختيار البطاقة التي تريد الدفع بها أثناء العملية.

أسم ثالث

هناك اسم ثالث كثيرًا ما يزيد الالتباس وهو "آبل كاش" والموجه بصورة أكبر إلى تحويل الأموال بين الأشخاص، فمن خلاله يمكن للمستخدمين إرسال الأموال أو طلبها من الأصدقاء وأفراد العائلة عبر الخدمات المدعومة، كما يمكن استخدام بطاقة Apple Cash الموجودة داخل Wallet لإدارة الرصيد وإجراء بعض العمليات المالية.

وبعد استلام الأموال، يظهر رصيد Apple Cash في بطاقة مخصصة داخل Wallet، ويمكن، وفقًا للخيارات المتاحة للمستخدم، إضافة الأموال باستخدام بطاقة خصم، أو تحويل الرصيد إلى حساب مصرفي، أو استخدامه في المدفوعات المدعومة.

ولكن هذه الخدمة لا تعتبر عالمية لتحويل الأموال، كما أن توفرها وخصائصها تختلف بحسب البلد والمنطقة.