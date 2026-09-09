أبل تكشف عن أحدث منتجاتها.. و«iPhone Duo» نجم الحفل السنوي

أعلنت شركة «أبل» عن جيل جديد من منتجاتها خلال مؤتمرها السنوي في مقرها بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، في حدث حمل أهمية خاصة هذا العام مع تقديم أحدث هواتف «آيفون» ودخول الشركة للمرة الأولى سوق الهواتف القابلة للطي، إلى جانب تحديثات لمنظومة أجهزتها القابلة للارتداء.

وكان «iPhone Duo» هو نجم الحفل السنوي، حيث تم الكشف عن أول آيفون قابل للطي من الشركة، بشاشتين وتصميم جديد يتفاعل معه نظام iOS 27 تلقائياً عند فتح الهاتف أو طيه أو تدويره. يفتح الهاتف ليقدم شاشة Super Retina XDR بقياس 7.6 بوصات، أكبر بنسبة 50% من شاشة iPhone 18 Pro Max، لتوفير مساحة أوسع لمشاهدة المحتوى واستخدام التطبيقات والألعاب وميزات «سيري» و«ذكاء أبل».

وللمرة الأولى على هواتف آيفون، يدعم الهاتف قلم Apple Pencil USB-C على كلتا الشاشتين، بدءاً من وقت لاحق هذا العام، لتدوين الملاحظات والرسم والتعليق على المستندات. ويضم الهاتف سماعات في الجزءين العلوي والسفلي لتقديم صوت مكاني في الوضعين الأفقي والرأسي، ويتوافر بلونين هما Star White وNight Sky.

وصنعت «أبل» هيكل الهاتف من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، مع تدعيمه بألياف سيراميكية تقول الشركة إنها أقوى 3 مرات من هذا النوع من التيتانيوم، إلى جانب Ceramic Shield 2 في الواجهة الأمامية وCeramic Shield في الخلف. كما يتمتع الهاتف بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، فيما صممت أبل الجهاز ونظام iOS 27 معاً بحيث تنتقل واجهة الاستخدام تلقائياً بين الشاشتين وفق طريقة فتح الهاتف وطيه وتدويره.

«آيفون 18 برو» و«برو ماكس»

وكشفت الشركة عن «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، مع تطويرات تركز على أربعة محاور رئيسية: الذكاء الاصطناعي، والأداء، والبطارية، والكاميرا. وتصدرت البطارية أبرز التحسينات التي كشفت عنها أبل في «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، إذ أعلنت الشركة أن الجيل الجديد يسجل أكبر زيادة في عمر البطارية بتاريخ الآيفون.

ويصل تشغيل الفيديو إلى 36 ساعة في «آيفون 18 برو» و45 ساعة في «آيفون 18 برو ماكس» للإصدارات المعتمدة على الشريحة الإلكترونية فقط، فيما يصل الاستخدام لكل شحنة إلى 24 ساعة و30 ساعة على التوالي.

كما رفعت أبل سرعة الشحن السلكي، إذ يمكن شحن البطارية إلى 50% خلال نحو 15 دقيقة، بينما توفر 5 دقائق من الشحن نحو 6 ساعات من تشغيل الفيديو.

وتدعم هذه القفزة شريحة A20 Pro الجديدة، المصنّعة بتقنية 2 نانومتر، وهي تقنية متقدمة بما يعزز الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة. وتضم الشريحة معالجاً مركزياً من 6 أنوية، بينها نواتان فائقتا الأداء أسرع بما يصل إلى 20%، بينما يأتي معالج الرسوميات بـ7 أنوية مع زيادة في الأداء تصل إلى 40%.

وفي الذكاء الاصطناعي، رفعت «أبل» عدد أنوية المحرك العصبي إلى 32 نواة، لتوفر ضعف القوة الحاسوبية، مع زيادة نطاق تردد الذاكرة بنسبة 50% لدعم تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة مباشرة على الهاتف.

وزودت الشركة الهاتف أيضاً بنظام تبريد جديد يعتمد على غرفة بخار تبلغ مساحة سطحها 3 أضعاف الموجودة في «آيفون 17 برو»، للمساعدة على تبديد الحرارة والحفاظ على الأداء لفترات أطول.

جيل جديد من الساعات

كما كشفت «أبل» عن جيل جديد من ساعاتها Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4، مع نظام صحي جديد يقيس نبض القلب في الخلفية كل 5 ثوانٍ على مدار اليوم، بمعدل يزيد 60 مرة مقارنة بالجيل السابق، إلى جانب مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم الأصوات والمحادثات.

وطورت أبل منظومة المستشعرات الصحية عبر زيادة مساحة الأقطاب الكهربائية لتحسين دقة تخطيط القلب، وإعادة تصميم المستشعرات الضوئية، مع مصابيح خضراء أكبر وأكثر كفاءة لقياس نبض القلب حتى أثناء الحركة، إلى جانب متابعة النوم والتمارين والمؤشرات الصحية.

ومن أبرز الإضافات ميزة Live Rewind، التي تتيح العودة إلى ما قيل خلال آخر 15 ثانية وتحويله إلى نص مكتوب، مع إمكانية سؤال «سيري» عن محتواه أو حفظه للرجوع إليه لاحقاً.

كما أضافت أبل ميزة Siri Recap التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإعداد ملخصات للمحادثات اليومية، مثل اجتماعات العمل ولقاءات أولياء الأمور والمعلمين، واستخراج أبرز النقاط منها تلقائياً.

وتستطيع الساعتان أيضاً التعرف على أصوات مثل صفارات الإنذار وأجراس الأبواب وبكاء الأطفال وإرسال تنبيه إلى المستخدم، حتى عندما لا يكون الآيفون بجواره، في ميزة موجهة بشكل خاص للصم وضعاف السمع.

وأكدت أبل أن مزايا الذكاء الصوتي لا تنشئ أو تخزن تسجيلات صوتية، وأن معالجة الصوت تتم مع الحفاظ على الخصوصية، فيما تُشفّر النصوص والملخصات المحفوظة عند مزامنتها عبر «آي كلاود».

AirPods 5

وكشفت «أبل» كذلك عن سماعات «AirPods 5» الجديدة بسعر يبدأ من 129 دولاراً، مع إتاحة الطلب المسبق اعتباراً من اليوم، على أن تصل إلى الأسواق في 18 سبتمبر. تأتي السماعات بخاصية إلغاء الضوضاء النشط بشكل قياسي، مع قدرة على خفض الضوضاء تزيد بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق، فيما تقول أبل إنها تقدم أفضل أداء لإلغاء الضوضاء ضمن تصميم السماعات المفتوحة. وتوفر «AirPods 5» ما يصل إلى 4 ساعات من الاستماع مع تشغيل إلغاء الضوضاء، ويرتفع الإجمالي إلى 20 ساعة باستخدام علبة الشحن.

كما كشفت عن نسخة أعلى بسعر 149 دولاراً، أي أقل بنحو 30 دولاراً من الجيل السابق، وتوفر ما يصل إلى 5 ساعات من الاستماع مع إلغاء الضوضاء، إلى جانب علبة شحن لاسلكية تدعم شواحن ساعة أبل وQi.

وتضيف النسخة الأعلى إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر تمرير الإصبع على ساق السماعة للمرة الأولى في هذا التصميم.

وتدعم السماعات الترجمة المباشرة، والوصول إلى «سيري» دون استخدام اليدين، إلى جانب الصوت التكيفي الذي ينتقل تلقائياً بين إلغاء الضوضاء ووضع الشفافية وفق مستوى الضوضاء المحيطة. وأكدت أبل كذلك إعادة تصميم السماعات لزيادة قدرتها على تحمل المطر والعرق والغبار، ضمن توجه الشركة لنقل مزايا الإصدارات الأعلى إلى بقية سلسلة «AirPods» بأسعار أقل.