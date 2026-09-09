أبل تكشف «iPhone Duo» أول آيفون قابل للطي

كشفت أبل عن «iPhone Duo»، أول آيفون قابل للطي من الشركة، بشاشتين وتصميم جديد يتفاعل معه نظام iOS 27 تلقائياً عند فتح الهاتف أو طيه أو تدويره. يفتح الهاتف ليقدم شاشة Super Retina XDR بقياس 7.6 بوصات، أكبر بنسبة 50% من شاشة iPhone 18 Pro Max، لتوفير مساحة أوسع لمشاهدة المحتوى واستخدام التطبيقات والألعاب وميزات «سيري» و«ذكاء أبل».

وللمرة الأولى على هواتف آيفون، يدعم الهاتف قلم Apple Pencil USB-C على كلتا الشاشتين، بدءاً من وقت لاحق هذا العام، لتدوين الملاحظات والرسم والتعليق على المستندات. ويضم الهاتف سماعات في الجزءين العلوي والسفلي لتقديم صوت مكاني في الوضعين الأفقي والرأسي، ويتوافر بلونين هما Star White وNight Sky.

وصنعت «أبل» هيكل الهاتف من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، مع تدعيمه بألياف سيراميكية تقول الشركة إنها أقوى 3 مرات من هذا النوع من التيتانيوم، إلى جانب Ceramic Shield 2 في الواجهة الأمامية وCeramic Shield في الخلف. كما يتمتع الهاتف بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، فيما صممت أبل الجهاز ونظام iOS 27 معاً بحيث تنتقل واجهة الاستخدام تلقائياً بين الشاشتين وفق طريقة فتح الهاتف وطيه وتدويره.