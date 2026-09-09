«أبل» تطلق «AirPods 5» بسعر يبدأ من 129 دولاراً

كشفت أبل عن سماعات «AirPods 5» الجديدة بسعر يبدأ من 129 دولاراً، مع إتاحة الطلب المسبق اعتباراً من اليوم، على أن تصل إلى الأسواق في 18 سبتمبر. تأتي السماعات بخاصية إلغاء الضوضاء النشط بشكل قياسي، مع قدرة على خفض الضوضاء تزيد بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق، فيما تقول أبل إنها تقدم أفضل أداء لإلغاء الضوضاء ضمن تصميم السماعات المفتوحة. وتوفر «AirPods 5» ما يصل إلى 4 ساعات من الاستماع مع تشغيل إلغاء الضوضاء، ويرتفع الإجمالي إلى 20 ساعة باستخدام علبة الشحن.

كما كشفت أبل عن نسخة أعلى بسعر 149 دولاراً، أي أقل بنحو 30 دولاراً من الجيل السابق، وتوفر ما يصل إلى 5 ساعات من الاستماع مع إلغاء الضوضاء، إلى جانب علبة شحن لاسلكية تدعم شواحن ساعة أبل وQi.

وتضيف النسخة الأعلى إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر تمرير الإصبع على ساق السماعة للمرة الأولى في هذا التصميم.

وتدعم السماعات الترجمة المباشرة، والوصول إلى «سيري» دون استخدام اليدين، إلى جانب الصوت التكيفي الذي ينتقل تلقائياً بين إلغاء الضوضاء ووضع الشفافية وفق مستوى الضوضاء المحيطة. وأكدت أبل كذلك إعادة تصميم السماعات لزيادة قدرتها على تحمل المطر والعرق والغبار، ضمن توجه الشركة لنقل مزايا الإصدارات الأعلى إلى بقية سلسلة «AirPods» بأسعار أقل.