تقيس النبض كل 5 ثوانٍ.. «أبل» تكشف عن جيل جديد من ساعاتها

كشفت أبل عن جيل جديد من ساعاتها Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4، مع نظام صحي جديد يقيس نبض القلب في الخلفية كل 5 ثوانٍ على مدار اليوم، بمعدل يزيد 60 مرة مقارنة بالجيل السابق، إلى جانب مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم الأصوات والمحادثات.

وطورت أبل منظومة المستشعرات الصحية عبر زيادة مساحة الأقطاب الكهربائية لتحسين دقة تخطيط القلب، وإعادة تصميم المستشعرات الضوئية، مع مصابيح خضراء أكبر وأكثر كفاءة لقياس نبض القلب حتى أثناء الحركة، إلى جانب متابعة النوم والتمارين والمؤشرات الصحية.

ومن أبرز الإضافات ميزة Live Rewind، التي تتيح العودة إلى ما قيل خلال آخر 15 ثانية وتحويله إلى نص مكتوب، مع إمكانية سؤال «سيري» عن محتواه أو حفظه للرجوع إليه لاحقاً.

كما أضافت أبل ميزة Siri Recap التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإعداد ملخصات للمحادثات اليومية، مثل اجتماعات العمل ولقاءات أولياء الأمور والمعلمين، واستخراج أبرز النقاط منها تلقائياً.

وتستطيع الساعتان أيضاً التعرف على أصوات مثل صفارات الإنذار وأجراس الأبواب وبكاء الأطفال وإرسال تنبيه إلى المستخدم، حتى عندما لا يكون الآيفون بجواره، في ميزة موجهة بشكل خاص للصم وضعاف السمع.

وأكدت أبل أن مزايا الذكاء الصوتي لا تنشئ أو تخزن تسجيلات صوتية، وأن معالجة الصوت تتم مع الحفاظ على الخصوصية، فيما تُشفّر النصوص والملخصات المحفوظة عند مزامنتها عبر «آي كلاود».