«آيفون 18 برو».. الطلب المسبق يبدأ 12 سبتمبر والطرح في الأسواق العالمية يوم 18

كشفت أبل أن «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس» سيتاحان للطلب المسبق اعتباراً من السبت 12 سبتمبر، على أن يبدأ طرحهما في الأسواق العالمية يوم 18 سبتمبر. وفي الولايات المتحدة، تقدم الشركة خصماً يصل إلى 1200 دولار عند استبدال «آيفون 14» أو إصدار أحدث، كما أطلقت برنامج Apple Upgrade الجديد، الذي يتيح دفع قيمة الهاتف على أقساط شهرية لمدة 12 أو 24 شهراً، مع إمكانية الترقية إلى آيفون جديد في نهاية مدة البرنامج.

ويأتي الجيل الجديد مع شريحة A20 Pro ونظام تبريد بغرفة بخار من الجيل الجديد، إلى جانب ما تصفه أبل بأنه أطول عمر للبطارية في هواتف آيفون حتى الآن.

وشهدت الكاميرا واحدة من أبرز القفزات، مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة متغيرة تسمح بدخول ضوء أكثر بنحو 50% في ظروف الإضاءة المنخفضة، إضافة إلى أدوات احترافية للتصوير والتحكم في سرعة الغالق وتتبع الأجسام بالذكاء الاصطناعي.

كما أعادت أبل تصميم «الجزيرة الديناميكية» بحجم أصغر، وأصبحت قادرة على عرض 3 أنشطة مباشرة في الوقت نفسه، مثل حالة الرحلة والخرائط والمؤقت.

ويأتي الهاتف مع نظام التشغيل iOS 27، الذي يتضمن تحسينات في البحث والاتصال وميزات أمان الأطفال، إلى جانب زيادة سرعة نقل الملفات عبر «إير دروب» بما يصل إلى 80%.

وأضافت «أبل» ميزة جديدة تتيح استخدام رقم هاتف واحد على جهازي آيفون، على أن تبدأ الخدمة مع «تي موبايل» و«دويتشه تيليكوم»، قبل انضمام شركات اتصالات أخرى لاحقاً.