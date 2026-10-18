احجز الآن واستلم العام المقبل.. إقبال استثنائي يؤجل تسليم "آيفون ديو" إلى 2027

قد يضطر المشترون في الإمارات الراغبون في اقتناء أول هاتف آيفون قابل للطي من شركة «أبل» إلى استلام أجهزتهم العام المقبل، بعدما امتدت مواعيد التسليم المقدرة إلى نحو ثلاثة أشهر بعد موعد الإطلاق الرسمي، وفقاً للمعلن على الموقع الرسمي لأبل الإمارات، والذي حدد موعد التسليم للحجوزات الجديدة في يناير 2027 وسط إقبال كبير على الطلبات المسبقة.

وأظهر متجر «أبل» الإلكتروني في الإمارات موعد تسليم تقديرياً في 22 يناير 2027، عند محاولة طلب هاتف «آيفون ديو» ، مع احتمال اختلاف الموعد بحسب الطراز وسعة التخزين ومدى توافر الأجهزة. ولا يعني ذلك بالضرورة أن جميع المشترين سيواجهون التأخير نفسه.

بدأت «أبل» تلقي الطلبات المسبقة للهاتف يوم الجمعة 16 أكتوبر، على أن يبدأ توفره رسميا في الأسواق يوم 23 أكتوبر. لكن مواعيد التسليم امتدت إلى العام المقبل خلال وقت قصير من فتح باب الحجز.

وبحسب موقع «9to5Mac» المتخصص في أخبار التكنولوجيا، انتقلت تقديرات الشحن في الولايات المتحدة إلى يناير 2027 خلال دقائق من بدء الطلبات المسبقة. وبحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، كانت جميع خيارات الألوان وسعات التخزين التي فحصها الموقع تشير إلى مواعيد تسليم في 25 يناير 2027 أو بعده.

وفي بيان لصحيفة «فايننشال تايمز»، وصفت «أبل» الطلب على الهاتف بأنه «استثنائي بكل المقاييس»، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير الجهاز للعملاء بأسرع وقت ممكن.

ويضم الهاتف شاشة خارجية مقاس 5.4 بوصات، وشاشة داخلية قابلة للطي مقاس 7.6 بوصات عند فتحه، ويعمل بشريحة «A20 Pro». ويتيح تصميمه استخدامه كهاتف تقليدي عند إغلاقه، أو الاستفادة من الشاشة الأكبر لمشاهدة الفيديوهات والقراءة وإنجاز مهام متعددة عند فتحه.

هل يمكن الحصول عليه قبل يناير؟

لا يعني تأخر مواعيد التسليم المقدرة أن جميع المشترين سيضطرون إلى الانتظار حتى العام المقبل؛ إذ تتعلق التقديرات المتأخرة أساسا بالطلبات الجديدة، بينما قد يحصل العملاء الذين حجزوا أجهزتهم في وقت مبكر على مواعيد تسليم أقرب إلى موعد الإطلاق.

وبحسب مواعيد التسليم الظاهرة في متجر «أبل» الإلكتروني، من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الأجهزة المحجوزة مسبقا في الإمارات يوم 23 أكتوبر، في حين قد يضطر المشترون الذين يطلبون الهاتف حاليا إلى الانتظار حتى 22 يناير 2027، وفقا للطراز المختار وتوافر المخزون.

ويمكن للمشترين التحقق من موعد التسليم المتوقع قبل إتمام الدفع عبر متجر «أبل» الإلكتروني، كما يستطيع أصحاب الطلبات المؤكدة متابعة حالة الشحن وموعد الوصول من خلال حساباتهم أو رسائل تأكيد الشراء. وقد تتغير التقديرات مع تحديث المخزون ومعالجة الطلبات.