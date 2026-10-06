ماذا تعني الرموز الغريبة على شاحن البطارية؟

إذا نظرت إلى شاحن هاتفك أو حاسوبك المحمول، ستجد رموزا وحروفا صغيرة قد تبدو عشوائية، لكنها تكشف معلومات عن توافق الشاحن مع القوانين واللوائح، ومكان وزمان استخدامه ومدى متانته، فرسم المنزل يعني أن الجهاز مخصص للاستخدام الداخلي فقط، بينما يشير المربع داخل مربع إلى عزل مزدوج يوفر حماية إضافية من الصدمات الكهربائية. أما سلة المهملات المشطوبة فتدل على ضرورة التخلص من الجهاز في مركز لإعادة تدوير الإلكترونيات، وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي، ويعني الشريط الأسود أسفلها أن الجهاز صُنع بعد عام 2005.

وتشير الأحرف «ETL» داخل دائرة إلى أن المنتج والمنشأة المصنعة يستوفيان الحد الأدنى من معايير السلامة في الولايات المتحدة وكندا. أما «UL» داخل دائرة، فترمز إلى مختبرات Underwriters Laboratories، وتؤكد خضوع الجهاز لاختبارات صارمة للتأكد من مطابقته لمتطلبات السلامة التي تفرضها هذه المختبرات. وتشير علامة «RoHS» إلى أن مكونات الجهاز خالية من المواد الخطرة أو تحتوي كميات ضئيلة منها، مثل الزئبق والرصاص والكادميوم. أما الرقم 10 داخل دائرة من الأسهم، فيعني أن الجهاز، رغم احتمال احتوائه على مواد سامة، مضمون عدم تسربها لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

ويشير «FCC» إلى التزام المنتج بقوانين الاتصالات اللاسلكية الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية. أما «V» أو «VI» داخل دائرة، فيدلان على شهادة كفاءة الطاقة؛ ويشير V إلى مستوى جيد، بينما VI أفضل، وهو شرط إلزامي لجميع وحدات تزويد الطاقة الخارجية المباعة في الولايات المتحدة منذ 2016.

ومن بين الرموز التي تستحق الاهتمام «UL» المحاط بدائرة مع كلمة «مُدرج»، إذ يعني خضوع المنتج لاختبارات منظمة UL وفق معايير السلامة الصارمة. وقد تشترط بعض وثائق التأمين ضد الحرائق استخدام منتجات مدرجة من UL للحفاظ على التغطية وعدم رفض المطالبات، وفقاً لموقع "bgr".

وتوجد كذلك علامات مثل «CE» و«UKCA»، وهي مرتبطة بمتطلبات طرح المنتجات في الأسواق الأوروبية والبريطانية على التوالي. لذلك، فإن هذه الرموز ليست مجرد زخارف مطبوعة على الشاحن، بل تختصر معلومات تتعلق بالسلامة والكفاءة والتوافق التنظيمي.

كما تستحق مؤشرات المواد الخطرة، مثل RoHS وختم السنوات العشر، الانتباه لأنها توضح وجود مواد سامة والمدة المرتبطة بعدم تسربها.

وتوجد رموز أخرى للتوافق التنظيمي؛ فـ«UKCA» يشير إلى لوائح السوق البريطانية، و«CE» إلى متطلبات الأسواق الأوروبية. كما توضح المواصفات المكتوبة على الشاحن قدرته على الشحن، مثل قوة الشحن المقاسة بالواط.