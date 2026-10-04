ما سبب بطء شاحن هاتفك في السيارة؟

قد تستخدم منفذ USB في سيارتك لشحن هاتفك أثناء القيادة، لكنك ربما تلاحظ أن عملية الشحن أبطأ بكثير مقارنة بالشحن من مقبس الحائط. وإذا كان الهاتف لا يشحن على الإطلاق، فقد يكون المنفذ نفسه معطلًا، لكن إذا كان يشحن ببطء، فالمشكلة غالبا مرتبطة بقدرة المنفذ على توفير الطاقة.

وتعتمد سرعة شحن الهاتف بشكل أساسي على مقدار الطاقة التي يستطيع الشاحن توفيرها، والتي ترتبط بالفولتية والتيار والقدرة بالواط. وتوفر شواحن الهواتف الحديثة عادة جهدا يتراوح بين 5 و9 فولتات، مع تيار يبلغ نحو أمبيرين، بينما تستطيع منافذ الكهرباء المنزلية توفير طاقة أكبر بكثير، ما يسمح للشواحن المتوافقة بتقديم سرعات أعلى.

في المقابل، قد توفر بعض منافذ USB في السيارات نحو نصف أمبير فقط، وهو ما يفسر سبب بطء الشحن. وحتى مع انتشار USB-C في السيارات الحديثة، لا تزال العديد من المركبات تستخدم منافذ تعتمد على معيار USB 2.0، الذي قد يقتصر على نحو 2.5 واط من الطاقة.

وتظهر المشكلة بوضوح عند مقارنة هذه القدرة بالهواتف الحديثة، التي قد تستفيد من قدرات شحن تبلغ 20 واط أو أكثر. لذلك، حتى إذا كان منفذ السيارة يعمل بصورة طبيعية، فقد لا يكون قادرًا على توفير الطاقة الكافية لمجاراة شاحن سريع موصول بمقبس الحائط.

كيف تسرّع شحن هاتفك في السيارة؟

إذا كان منفذ USB في السيارة بطيئا، يمكنك الاستغناء عنه واستخدام محول شحن USB-C سريع يُوصل بمقبس الطاقة بجهد 12 فولت الموجود في السيارة.

وبحسب المحول والهاتف والكابل المستخدم، يمكن لبعض هذه المحولات توفير ما يصل إلى 75 واط، لكن الهاتف نفسه يجب أن يدعم مستوى الشحن السريع للاستفادة من هذه القدرة.

ولا يعني الحصول على شحن أسرع دائما أنه الخيار الأفضل للاستخدام المستمر، فالشحن السريع يولد حرارة إضافية، وقد تصبح الحرارة أكثر أهمية عندما تستخدم الهاتف في الوقت نفسه لتشغيل تطبيقات تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة، مثل تطبيقات الملاحة.

وتزداد المشكلة في الأجواء الحارة، خصوصا عند استخدام الهاتف مع أنظمة مثل Android Auto أثناء توصيله بشاحن سريع داخل سيارة ساخنة. وفي هذه الظروف، قد ترتفع حرارة الجهاز بدرجة أكبر، ما قد يؤثر في أداء البطارية وعمرها على المدى الطويل، وفقا لـ "bgr.".

لذلك، إذا كان هاتفك يشحن ببطء من منفذ USB في السيارة، فليس بالضرورة أن يكون هناك عطل. قد يكون السبب ببساطة أن المنفذ مصمم لتوفير قدرة محدودة لا تتناسب مع متطلبات الهواتف الحديثة.

أما إذا كنت تحتاج إلى شحن أسرع أثناء القيادة، فقد يكون استخدام محول USB-C سريع عبر مقبس 12 فولت حلًا عمليًا، بشرط توافق الهاتف والكابل والمحول مع تقنية الشحن السريع.