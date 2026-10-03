تحذير عاجل لمستخدمي آيفون.. ثغرة خطيرة تهدد جهازك

أطلقت شركة «آبل» تحديثاً أمنياً عاجلاً لمستخدمي أجهزة iPhone وiPad، بعد اكتشاف ثغرة خطيرة في مكوّن CoreGraphics يمكن أن تسمح بتنفيذ تعليمات برمجية خبيثة على الجهاز عند معالجة ملف مُعدّ خصيصا لهذا الغرض.

ويحمل التحديث اسم iOS 26.7.1، وهو مخصص لأجهزة iPhone 11 والإصدارات الأحدث التي تعمل بإصدارات iOS السابقة لـiOS 27. وتقول «آبل» إنها تلقت تقريرا يفيد بأن الثغرة ربما استُغلت بالفعل ضمن هجوم شديد التطور استهدف أشخاصا محددين.

وتكمن المشكلة في برنامج CoreGraphics المسؤول عن معالجة وعرض الرسومات والصور، إذ قد يؤدي فتح ملف خبيث مصمم بطريقة معينة إلى استغلال خلل في الذاكرة وتنفيذ تعليمات برمجية يحددها المهاجم. وصنفت «آبل» الثغرة تحت المعرّف CVE-2026-86950، وأوضحت أنها عالجتها من خلال تحسين عمليات التحقق من حدود الذاكرة.

و بحسب صحيفة "ديلي ميل" لم تكشف الشركة تفاصيل الهجمات التي ربما استغلت الثغرة أو هوية الأشخاص المستهدفين، وهو إجراء تتبعه «آبل» عادةً لتقليل خطر استغلال الثغرة قبل وصول التحديثات إلى المستخدمين.

ويشمل التحديث كذلك iPadOS 26.7.1، لأجهزة iPad Pro مقاس 11 بوصة من الجيل الأول وما بعده، وiPad Pro مقاس 12.9 بوصة من الجيل الثالث وما بعده، إضافة إلى iPad Air من الجيل الثالث، وiPad من الجيل الثامن، وiPad mini من الجيل الخامس وما بعده.

وللتأكد من وصول التحديث، يمكن لمستخدمي iPhone التوجه إلى الإعدادات > عام > تحديث البرامج، ثم اختيار تنزيل وتثبيت التحديث إذا كان متاحا. ويمكن أيضًا تفعيل التحديثات التلقائية ليقوم الجهاز بتنزيل التحديثات وتثبيتها أثناء الشحن والاتصال بشبكة Wi-Fi.

وفي الوقت نفسه، أصدرت «آبل» تحديثًا منفصلًا هو iOS 27.0.1، لكنه يستهدف إصلاحات مختلفة، خصوصا في هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

ويعالج التحديث مشكلة كانت قد تتسبب في إعادة تشغيل الهاتف بشكل مفاجئ عند فشل المصادقة عبر Face ID، إضافة إلى خلل يؤدي إلى ظهور تشوهات لونية في بعض الصور الملتقطة بتقريب 2x في ظروف إضاءة محددة.

كما يصلح iOS 27.0.1 مشكلة أخرى قد تجعل شاشة اللمس غير مستجيبة عند فتح مركز الإشعارات ومركز التحكم في الوقت نفسه.

ويأتي إطلاق iOS 26.7.1 كإجراء أمني منفصل لمستخدمي الأجهزة التي لم تنتقل إلى iOS 27، في وقت تحث فيه «آبل» المستخدمين على تثبيت التحديثات الأمنية لحماية أجهزتهم من الثغرة التي قد تكون استُغلت بالفعل في هجمات موجهة.