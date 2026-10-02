جوجل ترفع سعر هاتفها بيكسل 10 أيه إلى 599 دولاراً

رفعت شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت الأمريكية سعر هاتفها الذكي منخفض التكلفة بيكسل 10 أيه بمقدار 100 دولارا إلى 599 دولارا بعد 7 شهور فقط من طرحه. ويعتبر قرار زيادة السعر أحد مثال على ارتفاع أسعار الهواتف الذكية والإلكترونيات بشكل عام نتيجة ارتفاع تكلفة الرقائق المستخدمة فيها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار الهواتف الذكية تشهد ارتفاعا في ظل استمرار نقص رقائق الذاكرة، الذي يؤثر على مختلف الإلكترونيات الاستهلاكية. ورفعت شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية خلال الأسبوع الحالي أسعار معظم هواتفها من طراز جالاكسي إس 26 بمقدار 100 دولار.

كما جاءت أسعار هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس اللتين طرحتهما الشركة في الشهرل الماضي أعلى من أسعار الطرز السابقة، في الوقت الذي رفعت فيه آبل أسعار الطرز الأقدم من هاتف آيفون.

يعتمد هاتف بيكسل10 أيه منخفض التكلفة ، الذي جاء بتحسينات محدودة مقارنة بالهاتف بيكسل 9أيه، على معالج تنسور جيه4 من جوجل، الذي تم إطلاقه منذ عامين.

في المقابل، تضم أجهزة سلسلة بيكسل 11 الرائدة من الشركة أحدث معالجاتها، مما يوفر مواصفات وأداء للكاميرا أفضل بشكل ملحوظ. وتبدأ أسعار هذه الطرازات من 899 دولارا وتصل إلى 1899 دولارا للهاتف بيكسل 11 برو القابل للطي الأساسي.

وعندما كشفت جوجل عن عائلة بيكسل 11 في أغسطس الماضي، حيث كانت الأسعار -بشكل عام- أعلى بمقدار 100 دولار مقارنة بالجيل السابق.