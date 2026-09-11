مفاجأة آيفون ديو.. عيب صغير يثير غضب الملايين

بعد أشهر من الترقب، كشفت آبل أخيراً عن أول هاتف قابل للطي في تاريخها آيفون ديو "iPhone Duo"، بتصميم يشبه الكتاب وشاشتين يمكن استخدامهما عند فتح الجهاز أو طيه جزئيا. لكن الهاتف الجديد لم يكد يظهر حتى واجه انتقادات من فئة من المستخدمين لم تكن آبل تتوقعها على ما يبدو، وهم ملايين الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى حول العالم.

وعلى منصة «إكس»، اشتكى مستخدمون عُسر من أن تصميم الهاتف يبدو منحازًا للاستخدام باليد اليمنى، بعدما لاحظوا أن عناصر التحكم الرئيسية تظهر في الجانب الأيمن من الجهاز عند فتحه، بما في ذلك عناصر التحكم في شاشة القفل، وشريط التطبيقات على الشاشة الرئيسية، وبعض أدوات التنقل داخل التطبيقات.

وقال أحد المستخدمين إنه أحب تصميم الهاتف لكنه وجده غير عملي بالنسبة إليه لأنه أعسر، فيما رأى آخر أن وضع عناصر التحكم في هذا الجانب يجعل الوظائف الرئيسية بعيدة عن متناول يده. وسخر مستخدم ثالث من التصميم قائلًا إن آبل تبدو وكأنها «تكره الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى».

وانتقلت الانتقادات أيضًا إلى Reddit، حيث تساءل مستخدمون عن إمكانية نقل موضع عناصر التحكم أو قاعدة الشحن إلى الجانب الآخر، معتبرين أن هذا الخيار كان سيجعل الهاتف أكثر ملاءمة للعُسر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تأتي هذه الانتقادات رغم أن iPhone Duo صُمم ليعمل في أوضاع متعددة، إذ يمكن استخدامه مفتوحًا بالكامل، أو تركه مفتوحًا جزئيًا لمشاهدة المحتوى دون حمله، كما يمكن استخدامه مطويًا جزئيًا مثل الكتاب.

ويبلغ سعر الهاتف 1999 دولارًا، ويأتي بشاشة خارجية قياسها 5.4 بوصات، وأخرى داخلية بقياس 7.6 بوصات، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 1.4 لكل منهما. كما يعمل بشريحة A20 Pro، ويدعم تعدد المهام وتشغيل تطبيقات مختلفة على جانبي الشاشة، إضافة إلى دعم Apple Pencil للمرة الأولى على هاتف iPhone.

ويضم الهاتف من الخلف كاميرا بدقة 48 ميجابكسل، مماثلة لتلك الموجودة في iPhone 18 Pro.

وبينما تستعد آبل لطرح iPhone Duo للبيع الشهر المقبل، يبقى السؤال: هل تجاهلت الشركة احتياجات شريحة كبيرة من مستخدميها عندما صممت الهاتف حول تجربة استخدام باليد اليمنى؟