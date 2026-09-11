سامسونج تفتح النار على آيفون ديو: بقايا طعامنا

دخلت آبل رسمياً سوق الهواتف القابلة للطي بإطلاق iPhone Duo بسعر يبدأ من 1999 دولاراً، بعد سنوات من التطوير، في وقت كانت فيه منافستها الكورية الجنوبية سامسونج قد سبقتها إلى هذا النوع من الهواتف بنحو ثماني سنوات، مع سلسلة Galaxy Z التي أصبحت من أبرز الأسماء في سوق الأجهزة القابلة للطي.

وخلال حدث آبل «مفاجأة وتألق» في كاليفورنيا، الذي كشفت خلاله الشركة أيضاً عن سلسلة iPhone 18 Pro، لم تفوّت سامسونج فرصة السخرية من منافستها، إذ أطلقت حسابات Samsung Mobile US على منصة "إكس" سلسلة من التعليقات الساخرة بالتزامن مع الحدث، تحت وسم #حان_وقت_التبديل.

وبدأت السخرية قبل الكشف عن الهاتف القابل للطي، عندما علّقت سامسونج على أحد عروض آبل قائلة: «حتى الآن، لا جديد يُذكر»، في إشارة إلى اعتقادها بأن ما قدمته آبل لا يمثل قفزة كبيرة مقارنة بما سبق أن طرحته شركات منافسة.

ومع استعراض آبل التصميم الجديد وغطاء الكاميرا في iPhone 18 Pro، واصلت سامسونج استفزاز منافستها بتعليق آخر: «يبدو مألوفاً جداً. هل هذا جزء جديد من لعبة سيمز؟»، في إشارة إلى ما اعتبرته تغييرات محدودة في التصميم الخارجي للهاتف.

وأبقت آبل الكشف عن هاتفها القابل للطي حتى نهاية الحدث، قبل أن يظهر أخيراً بأسلوب «شيء آخر» الشهير للشركة. وهنا عادت سامسونج للسخرية من منافستها، قائلة: «تجعلنا ننتظر؟ حسناً. سنكون هنا، نطوي بثلاث طرق»، في إشارة إلى هاتف Galaxy Z TriFold ذي التصميم متعدد الطيات، الذي قدمته سامسونج باعتباره خطوة أخرى في تطور الهواتف القابلة للطي.

إعادة تسخين بقايا طعامنا

لكن أقسى تعليقات سامسونج جاءت بعد الكشف عن iPhone Duo وسعره البالغ 1999 دولاراً، إذ كتبت: «أخبرونا عندما تنتهون من إعادة تسخين بقايا طعامنا»، في إشارة إلى أن سامسونج ترى أن آبل دخلت مجال الهواتف القابلة للطي متأخرة، بعدما سبقتها إليه بسنوات واستثمرت خلال هذه الفترة في تطوير شاشات ومفصلات وتقنيات خاصة بهذه الفئة.

ولم تتوقف السخرية عند سامسونج، إذ انضمت منصة Duolingo إلى موجة التعليقات الساخرة، مستغلةً شعار آبل الجديد في إطلاق سلسلة من المنشورات الطريفة على منصات التواصل الاجتماعي، لتتحول لحظة الكشف عن الهاتف الجديد إلى مادة دسمة للمنافسين والعلامات التجارية التي سارعت إلى التعليق على دخول آبل المتأخر إلى سوق الهواتف القابلة للطي.

ويأتي هذا التفاعل في وقت تحاول فيه آبل تحويل الهاتف القابل للطي إلى فئة رئيسية ضمن منظومة آيفون، بينما تراهن سامسونج على خبرتها المبكرة لإظهار نفسها بوصفها صاحبة السبق. ومع ارتفاع سعر الهاتف الجديد، تبدو المنافسة بين الشركتين مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة.