وجه آخر للعلاج الجيني.. ماذا تكشف الحالات الأخيرة؟

طفل أصيب بفشل تنفسي حاد بعد تلقي علاج جيني تجريبي في الصين، وطفلة توفيت بعدما تشكلت جلطات في أوعيتها الدموية الدقيقة، وفي فيلادلفيا، اكتشف الأطباء ورماً دماغياً لدى طفل في الخامسة سبق أن خضع لعلاج جيني، قبل أن ينجحوا في استئصاله.

تبدو الحالات الثلاث منفصلة، من حيث المرض والعلاج والمضاعفات، لكنها تلتقي عند أداة واحدة استخدمت لإيصال المواد الجينية إلى خلايا المرضى: الفيروس المرتبط بالغدّيات، المعروف اختصاراً باسم AAV.

وبحسب تقرير للكاتبة روكسان خامسي نشرته مجلة ذا أتلانتيك، فإن الحالات أعادت تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، الذي تحول إلى واحد من أهم وسائل النقل المستخدمة في العلاج الجيني الحديث.

الفيروس هنا لا يُستخدم لإحداث العدوى، فيعدله العلماء حتى يفقد قدرته على التكاثر، ثم يفرغونه من معظم مادته الوراثية ويضعون داخله تعليمات علاجية، بعد ذلك يعمل كوسيلة توصيل، تدخل إلى خلايا محددة وتحمل إليها نسخة سليمة من جين أو أداة مصممة لتعديل خلل وراثي.

هذه القدرة جعلت منه أداة مهمة في علاجات تستهدف أمراضاً وراثية خطرة، إلا أن الحالات الأخيرة تكشف مفارقة أساسية: الوسيلة القادرة على الوصول إلى خلايا يصعب بلوغها قد تثير أيضاً استجابة مناعية حادة، خصوصاً عندما يحتاج العلاج إلى جرعات مرتفعة أو إلى أكثر من ناقل فيروسي.

في إحدى التجارب التي أجريت في الصين، توفي طفل بعد إصابته بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وهي حالة تتراكم فيها السوائل داخل الرئتين وتعيق وصول الأكسجين إلى الجسم، وفي تجربة منفصلة، توفيت طفلة بعد إصابتها باعتلال الأوعية الدقيقة الخثاري، وهو اضطراب تتشكل خلاله جلطات في الأوعية الدموية الصغيرة، ما قد يحرم أعضاء حيوية من الدم والأكسجين.

وتشير تقارير حول الحالة الثانية إلى أن الطفلة البالغة ست سنوات تلقت علاجاً تجريبياً استُخدم فيه ناقلان من نوع AAV لإيصال أداة لتحرير القواعد الجينية إلى خلايا الدماغ، وبعد سبعة أيام من إعطاء العلاج، أصيبت برد فعل مناعي حاد واعتلال في الأوعية الدقيقة، ثم توفيت.

الحالة الثالثة مختلفة، والأدق أنها لم تكن وفاة، فقد اكتشف الأطباء ورماً دماغياً لدى طفل في الخامسة كان قد تلقى العلاج الجيني عندما كان يبلغ 13 شهراً، وكشف التحليل الجزيئي وجود جزء من الناقل الفيروسي مدمجاً بالقرب من جين يُعرف باسم PLAG1، وهو جين ارتبط بنمو الورم.

نجح الأطباء في إزالة الورم جراحياً، ولم تظهر علامات على عودته بعد ثمانية أشهر من العملية، لذلك تمثل هذه الحالة إنذاراً بشأن خطر بعيد المدى، لا وفاة ثالثة.

كان يُنظر إلى AAV على أنه أقل ميلاً إلى إدخال مادته الوراثية مباشرة في الحمض النووي البشري مقارنة ببعض النواقل الفيروسية الأخرى، لكن حالة الطفل أظهرت أن الاندماج قد يحدث في ظروف نادرة، وأن موقعه داخل الجينوم قد تكون له عواقب مهمة.

وهنا يظهر القاسم المشترك الحقيقي بين الحالات الثلاث، المشكلة ليست أن المرضى تلقوا العلاج الجيني فقط، وإنما أن العلاجات اعتمدت على الوسيلة الفيروسية نفسها، بينما جاءت المضاعفات بصورتين مختلفتين: مخاطر فورية ناتجة عن استجابة مناعية شديدة، وخطر نادر قد يظهر بعد سنوات إذا اندمجت أجزاء من الناقل في موقع حساس داخل الحمض النووي.

ولا تعني هذه الوقائع أن كل علاج يعتمد على AAV يحمل الدرجة نفسها من الخطر، فالجرعة، وطريقة إعطاء العلاج، والأنسجة المستهدفة، وتصميم الناقل، والحالة الصحية للمريض جميعها عوامل قد تؤثر في النتيجة، كما حذر الباحثون من تعميم حالة الورم الواحدة على جميع برامج العلاج الجيني، مع تأكيد أهمية استخدام أقل جرعة فعالة ومراقبة الأنسجة التي يصل إليها الناقل بكثافة.

القضية التي تطرحها هذه الحالات لا تتعلق بالتخلي عن العلاج الجيني، الذي منح بعض المرضى فرصاً لم تكن متاحة سابقاً، إنها تتعلق بكيفية موازنة الأمل مع الحذر، خصوصاً عندما يكون المريض طفلاً، أو يكون المرض غير مميت بصورة مباشرة، أو لا تزال التجربة في مراحلها الأولى.

فقد يحمل العلاج داخل فيروس صغير تعليمات قادرة على تغيير مسار مرض وراثي كامل، والحالات الأخيرة تذكّر بأن وسيلة التوصيل ليست مجرد غلاف محايد، وأن سلامتها يجب أن تخضع للتدقيق نفسه الذي تخضع له المادة العلاجية الموجودة داخلها.