منصة «إكس» تطالب البرازيل برفع الحظر عنها بعد التزامها بالشروط

المصدر: د ب أ

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التزمت منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، بمطالب المحكمة العليا البرازيلية، وطلبت رفع الحظر عن خدمتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس، الأمر الذي قد ينهي مواجهة استمرت أسابيع.

وذكر محامون للشركة أنهم قدَّموا جميع الوثائق المعنية بتعيين المحامية راكيل فيلا نوفا كونسيساو، ممثلة قانونية لمنصة «إكس» في البرازيل، إلى القاضي ألشيندري دي مورايس، حسبما أفادت قناة «تي في جلوبو».

ويعني هذا أنه تم الالتزام بالشروط التي وضعها قاضي المحكمة العليا. وعينت منصة «إكس» كونسيساو ممثلة قانونية في وقت سابق حسبما طلب منها، وحجبت حسابات عدة مستخدمين قيد التحقيق.

وإضافة إلى ذلك، تم جمع غرامة بقيمة 18.35 مليون ريال برازيلي (3.37 ملايين دولار) من الحسابات المصرفية لشركتي «إكس» و«ستارلينك» المملوكتين لماسك.