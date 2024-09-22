إطلاق النسخة التجريبية العامة من خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي «أبل إنتليجانس»

المصدر: د ب أ

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أطلقت شركة التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية العملاقة «أبل» النسخة التجريبية العامة من خدمة الذكاء الاصطناعي «أبل إنتليجانس» مع إطلاق النسخ التجريبية من أنظمة التشغيل «آي.أو.إس 18.1»، و«آيباد أو.إس 18.1»، و«ماك أو.إس سيكويا 15.1».

واعتباراً من الخميس الماضي، أصبح في مقدور المشتركين في برنامج النسخ التجريبية لشركة «أبل» في الولايات المتحدة تجربة خاصية الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تسعى «أبل» إلى توفيرها في أنظمة التشغيل الخاصة بها منذ يونيو الماضي.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن خدمة «أبل إنتليجانس» متاحة حالياً في الولايات المتحدة وباللغة الإنجليزية فقط.

في الوقت نفسه لن يتم توفير هذه الخاصية تماماً في الاتحاد الأوروبي والصين بسبب عقبات تنظيمية وقانونية في السوقين.

وبحسب «أبل»، فإن الخاصية الجديدة متاحة تجريبياً فقط لمستخدمي أجهزة «آيفون 15 برو»، و«آيفون 15 برو ماكس»، وأي هائف من طراز «آيفون 16» الجديد في الولايات المتحدة.

يُذكر أن موقع «تك كرانش» اختبر النسخة التجربيية للمطورين من نظام التشغيل «آي.أو.إس» 18.1 من خلال عرضه للهاتف الذكي «آيفون 16 برو ماكس».

وتتيح إمكانيات الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل الجديد عدة خصائص عامة، منها أدوات الكتابة عبر الأنظمة والتنظيف التلقائي للصور وأكبر تعديل في مساعد الأوامر الصوتية سيري منذ إطلاقه.

وتستفيد أدوات الكتابة من أنواع خصائص الذكاء الاصطناعي التوليدي المعروفة لأي شخص يتعامل مع منصة شات جي.بي.تي أو أي تطبيقات مماثلة.

وإلى جانب التدقيق اللغوي للنصوص وتلخيصها، سيقوم «أبل إنتليجانس» بإعادة كتابة النص بأساليب متنوعة، منها الأسلوب المهني أو الودي أو الموجز.

كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من خاصية الرد الذكي على رسائل البريد الإلكتروني وترتيبها حسب الأهمية وتلخيصها.

ومن المنتظر أن تضيف «أبل» المزيد من الخصائص إلى «أبل إنتليجانس» في وقت لاحق من العام الحالي.