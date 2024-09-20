عرض بيانات مسروقة لملايين الأشخاص للبيع على «تلغرام»

المصدر: رويترز

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أصبحت بيانات عملاء مسروقة، ومنها تقارير طبية من أكبر شركة تأمين صحي في الهند، «ستار هيلث»، متاحة للعامة عبر روبوتات الدردشة على «تلغرام».

وقال المتسلل، الذي يعتقد أنه يقف وراء روبوتات الدردشة لباحث أمني، الذي بدوره تحدث إلى «رويترز» عن هذه القضية، إن التفاصيل الخاصة بملايين الأشخاص معروضة للبيع، مشيراً إلى أن العينات يمكن عرضها من خلال الطلب من روبوتات الدردشة بالكشف عنها.

وأوضحت شركة «ستار هيلث أند آلايد إنشورنس»، التي تتجاوز قيمتها السوقية أربعة مليارات دولار، في بيان لـ«رويترز»، أنها أبلغت السلطات المحلية بوصول غير مصرح به إلى بيانات.

وقالت إن التقييم الأولي أظهر «عدم وجود اختراق واسع النطاق»، لافتةً إلى أن «بيانات العملاء الحساسة ما زالت آمنة».

وباستخدام روبوتات الدردشة، تمكنت «رويترز» من تنزيل وثائق لسياسات التأمين ومطالبات تحتوي على أسماء وأرقام هواتف وعناوين وتفاصيل ضريبية ونسخ من بطاقات الهوية ونتائج الاختبارات والفحوص الطبية.

وأسهمت قدرة المستخدمين على إنشاء روبوتات الدردشة على نطاق واسع في مساعدة منصة «تلغرام» على أن تصبح من أكبر تطبيقات التراسل في العالم مع تسجيل 900 مليون مستخدم نشط شهرياً.

وفي اختبار للروبوتات، استطاعت «رويترز» تنزيل أكثر من 1500 ملف، بعض المستندات يعود تاريخها إلى يوليو 2024.